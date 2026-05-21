Nach Absetzung: US-Comedian Colbert moderiert letzte 'Late Show'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach mehr als zehn Jahren moderiert der US-Comedian Stephen Colbert (62) in der Nacht zum Freitag (ab 05.35 Uhr MESZ) zum letzten Mal die "Late Show". Details zum Ablauf der Sendung oder zu möglichen Gästen wurden vorab nicht mitgeteilt.

Colbert hatte die "Late Show" 2015 von David Letterman übernommen, der sie 1993 gestartet hatte. Im vergangenen Sommer hatte der TV-Sender CBS vom Medienkonzern Paramount Skydance überraschend angekündigt, die Show abzusetzen. Offiziell aus "rein finanziellen Gründen" - aber Branchenkenner vermuten, dass der Sender aus Rücksicht auf US-Präsident Donald Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde./cah/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Paramount Skydance

Das könnte dich auch interessieren

Quartalszahlen
Nvidia beschleunigt Wachstum mit 85 Prozent Umsatzplusheute, 05:05 Uhr · dpa-AFX
Nvidia beschleunigt Wachstum mit 85 Prozent Umsatzplus
Wall Street
Erholungsversuch vor Nvidia-Zahlen - "Hohe Erwartungen"gestern, 14:07 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Erste Zahlen
Musks SpaceX will mit Milliardenverlusten an die Börseheute, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Das Dragon-Raumschiff von SpaceX ist zu sehen.
Übernahmeversuch
Commerzbank warnt Aktionäre vor Unicredit-Risikengestern, 08:05 Uhr · dpa-AFX
Commerzbank warnt Aktionäre vor Unicredit-Risiken
KI-Chipkonzern
Nvidia Zahlen reichen nicht für neue Rekordeheute, 09:55 Uhr · dpa-AFX
Nvidia Zahlen reichen nicht für neue Rekorde
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Paypal, Adyen, Fiserv
Zahlungsdienstleister sind billig – aber auch Schnäppchen?heute, 12:30 Uhr · onvista
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depotgestern, 13:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen