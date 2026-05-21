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NOVO NORDISK (ADR) - Schlüsselbarrieren voraus

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Schlüsselbarrieren voraus

Nach der schweren Börsenphase der letzten zwei Jahre sollten Anlegerinnen und Anleger bei der Novo Nordisk-Aktie derzeit ganz genau hinschauen. Schließlich hat der Titel entscheidende Widerstände unmittelbar vor der Brust. Gemeint ist die Kombination aus dem Abwärtstrend seit September 2024 (akt. bei 300,31 DKK) und dem horizontalen Barrierenbündel bei 302/303 DKK. Abgerundet wird die auf diesem Niveau entstehende Kumulationszone durch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 311,03 DKK). Aufgrund der Bedeutung dieser Schlüsselbarrieren dürfte deren Überwinden das Ende der eingangs beschriebenen „Kraut und Rüben“-Phase definieren. In diesem Zusammenhang lohnt auch ein Blick auf die quantitativen Indikatoren. Sowohl der RSI als auch der MACD haben zuletzt positive Divergenzen ausgeprägt, d. h. die jüngsten Tiefstände im eigentlichen Chartverlauf wurden nicht mehr durch neue Tiefs im Indikatorverlauf bestätigt. Der Trendfolger konnte zuletzt sogar ein neues Einstiegssignal generieren. Gelingt der Befreiungsschlag, markieren die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 400 DKK das nächste Erholungsziel. Im Ausbruchsfall ist dagegen das Tief vom August 2025 bei 287,60 DKK als engmaschige Absicherung prädestiniert.

NOVO NORDISK (ADR) (Weekly)

Chart NOVO NORDISK (ADR)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NOVO NORDISK (ADR)

Chart NOVO NORDISK (ADR)
Quelle: LSEG, tradesignal²



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