NVIDIA Aktie: Rekordzahlen – aber ist der KI-Hype jetzt zu heiß?









NVIDIA bleibt das Gesicht des globalen KI-Booms: Aus dem früheren Grafikkarten-Spezialisten ist ein zentraler Ausrüster für Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und Künstliche Intelligenz geworden. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen erneut, mit welcher Dynamik Umsatz, Gewinn und Margen wachsen – doch genau diese Stärke hat die Erwartungen an der Wall Street weiter nach oben geschraubt.





In unserer aktuellen Analyse schauen wir auf die neuesten Zahlen, die Reaktion der Aktie und die entscheidende Frage: Ist NVIDIA nach der Rallye weiterhin ein Kauf – oder ist der KI-Hype inzwischen zu heiß gelaufen? Außerdem ordnen wir ein, welche Rolle Blackwell, Rubin, KI-Agenten, Rechenzentren und die starke Marktstellung für den weiteren Ausblick spielen.









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