Nvidia wächst rasant, Intuit streicht Jobs, Airbus warnt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Nvidia: Rekorde und neue Milliardenmärkte

Der KI-Champion Nvidia liefert erneut beeindruckende Zahlen. Doch worauf achten Investoren jetzt wirklich und warum stehen plötzlich neue Geschäftsfelder im Mittelpunkt?

Intuit: KI-Umbau mit harten Einschnitten

Starke Geschäftszahlen bei Intuit treffen auf einen überraschenden Konzernumbau. Welche Strategie dahintersteckt und weshalb der Markt trotzdem skeptisch reagiert.

Airbus: Neue Probleme beim A350

Lieferketten und Produktionsabläufe sorgen erneut für Unsicherheit. Welche Auswirkungen das auf die Airbus Airlines, Kapazitätsplanung und den Wettbewerb haben könnte.