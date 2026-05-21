Nvidia wächst rasant, Intuit streicht Jobs, Airbus warnt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Nvidia: Rekorde und neue Milliardenmärkte
Der KI-Champion Nvidia liefert erneut beeindruckende Zahlen. Doch worauf achten Investoren jetzt wirklich und warum stehen plötzlich neue Geschäftsfelder im Mittelpunkt?
Intuit: KI-Umbau mit harten Einschnitten
Starke Geschäftszahlen bei Intuit treffen auf einen überraschenden Konzernumbau. Welche Strategie dahintersteckt und weshalb der Markt trotzdem skeptisch reagiert.
Airbus: Neue Probleme beim A350
Lieferketten und Produktionsabläufe sorgen erneut für Unsicherheit. Welche Auswirkungen das auf die Airbus Airlines, Kapazitätsplanung und den Wettbewerb haben könnte.
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