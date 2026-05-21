Ölpreise drehen deutlich ins Minus - Hoffnung auf Lösung im Iran-Krieg

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag im Handelsverlauf deutlich ins Minus gedreht. Nach spürbaren Gewinnen im europäischen Nachmittagshandel fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der globalen Referenzsorte Brent zur Lieferung im Juli zuletzt um gut zwei Prozent auf 102,66 US-Dollar. Das Tageshoch hatte bei etwas über 109 Dollar gelegen.

Nachdem zunächst Hoffnungen auf eine Einigung zum Ende des Iran-Kriegs kleiner geworden seien, gab es Marktteilnehmern zufolge anschließend einen entsprechenden Meinungsumschwung. Belastbare Neuigkeiten gab es allerdings nicht./he/gl

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