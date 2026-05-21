Ordentliche Generalversammlung 2026: Adval Tech Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

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Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Ordentliche Generalversammlung 2026: Adval Tech Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

21.05.2026 / 17:56 CET/CEST

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CH-3172 Niederwangen

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Medienmitteilung

Ordentliche Generalversammlung 2026: Adval Tech Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

Niederwangen, 21. Mai 2026, 18.00 Uhr – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Adval Tech Holding AG haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2026 in Bern allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Sie genehmigten unter anderem den Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025. Den Nachhaltigkeits-, und den Vergütungsbericht nahmen die Aktionärinnen und Aktionäre in Konsultativabstimmungen zustimmend zur Kenntnis.

Die Verwaltungsräte Dirk Lambrecht, Christoph Hammer, Beat Ritler und Jörg Buchheim wurden für die Amtsdauer von einem Jahr erneut in den Verwaltungsrat gewählt, Dirk Lambrecht wiederum als Präsident des Verwaltungsrats.

Jörg Buchheim wurde zum Vorsitzenden des Ernennungs- und Vergütungsausschusses gewählt, Beat Ritler und Dirk Lambrecht wurden als Mitglieder bestätigt.

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Agenda

28. August 2026: Bekanntgabe der Semesterzahlen 2026

Kurzporträt der Adval Tech Gruppe
Durch Innovationen Mehrwert schaffen – adding value – dafür steht der Name Adval Tech. Die Adval Tech Gruppe ist ein global tätiger Industriepartner für technologisch anspruchsvolle Komponenten und Baugruppen aus Metall und Kunststoff. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Aktivitäten, insbesondere in ihren Zielmärkten Automotive und MedTech. Als Zulieferer und Entwicklungspartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage. Der Hauptsitz der Adval Tech Gruppe befindet sich in der Schweiz. Die Gruppe betreibt insgesamt acht Produktionswerke. Diese befinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Ungarn, China, Malaysia, Mexiko und Brasilien.

Kontakt
Volker Brielmann, CEO, Tel.: +41 31 980 82 67, volker.brielmann@advaltech.com

Thomas Zimmermann-Liu, CFO, Tel.: +41 31 980 82 70, thomas.zimmermann@advaltech.com

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Sprache:Deutsch
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