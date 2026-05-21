Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH

21.05.2026 / 09:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG

     Unternehmen:               3U HOLDING AG
     ISIN:                      DE0005167902

     Anlass der Studie:         Zahlen erstes Quartal 2026
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.05.2026
     Kursziel:                  2,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     30.08.2023, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Operativer Turnaround im ersten Quartal 2026

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2026 musste die 3U
HOLDING AG einen rund 15-prozentigen Umsatzrückgang hinnehmen.
Verantwortlich dafür zeichnete primär das Segment SHK, in dem die Erlöse
infolge des schwachen Branchenumfelds um mehr als ein Viertel einbrachen.
Aber auch bei ITK schlugen sich die verhaltenen konjunkturellen
Rahmenbedingungen in einer Umsatzreduktion von über 10 Prozent nieder.
Demgegenüber konnte Erneuerbare Energien die Erlöse mit dem Abschluss des
Repowering-Projekts beim Windpark Langendorf um rund drei Viertel steigern.

Trotz der geringeren Umsatzbasis drehte das Konzern-EBITDA jedoch erstmals
nach einem Jahr wieder in die schwarzen Zahlen. Hervorzuheben ist dabei,
dass alle Segmente ihren EBITDA-Beitrag verbessern konnten. Zwar fiel dieser
Effekt bei ITK und SHK nur marginal aus, angesichts der dortigen deutlichen
Erlösrückgänge werten wir dies aber als erste erkennbare Erfolge der
implementierten Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen.

Leider werden die operativen Fortschritte allerdings unterhalb der
EBITDA-Ebene nicht sichtbar. Ursächlich dafür ist zum einen, dass infolge
des zu rund 90 Prozent fremdfinanzierten Repowering-Projekts Langendorf nun
deutlich höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen anfallen. Zum anderen
waren die Quartalszahlen auch erheblich durch eine stichtagsbedingte
Wertberichtigung von 7,2 Mio. Euro auf die 427,1 gehaltenen Bitcoin
belastet.

Je nach Kursentwicklung der - aktuell wieder deutlich über dem Niveau zum
Quartalsende notierenden - Kryptowährung sind hier im weiteren Jahresverlauf
auch wieder entsprechende Zuschreibungen bis zur Höhe des Einstandspreises
möglich. Eventuelle Wertsteigerungen darüber hinaus würden dann erst zum
Zeitpunkt einer Realisation, also eines Verkaufs, buchhalterisch erfasst,
bis dahin wären sie somit nur als stille Reserven vorhanden. Allerdings
besteht hier auch das potenzielle Risiko eines möglichen weiteren
stichtagsbedingten Wertberichtigungsbedarfs.

Unabhängig von den nicht kalkulierbaren Ergebniseffekten aus der weiteren
Kursentwicklung und möglichen Teilveräußerungen des Bitcoin-Bestands
erwarten wir im laufenden Geschäftsjahr auf operativer Ebene weitere
Fortschritte im 3U-Konzern. Positiv dürfte sich dabei im Vergleich zu den
Quartalszahlen insbesondere auch auswirken, dass die mit dem Abschluss des
Repowerings-Projekts Langendorf deutlich erhöhte Nennleistung der
Energieparks erst seit Anfang März 2026 in vollem Umfang zum Tragen kommt.

Allerdings sehen wir die derzeitigen Perspektiven für das mit einem
Umsatzanteil von rund 60 Prozent mit Abstand größte Segment SHK auch
angesichts möglicher weiterer Belastungen durch die Auswirkungen des
Nahost-Konflikts kritisch. Zwar sind die Baugenehmigungen im deutschen
Wohnungsbau im ersten Quartal 2026 kräftig um 14 Prozent gestiegen. Dieser
Hoffnungsschimmer für die Branche droht jedoch durch steigende Zinsen,
Inflation und Baukosten zunichte gemacht zu werden. Dies spiegelt sich auch
darin wieder, dass das ifo-Geschäftsklima im Wohnungsbau im April mit einer
massiven Verschlechterung von minus 19,3 auf minus 28,4 Punkte den stärksten
Rückgang seit April 2022 verzeichnete.

Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Schätzungen zurückgenommen, gehen
dabei aber weiterhin von einer erheblich verbesserten und sukzessive weiter
steigenden operativen Profitabilität auf EBITDA-Ebene aus. Allerdings fallen
unsere EPS-Prognosen aufgrund der von uns erwarteten Belastungen bei
Abschreibungen und Finanzergebnis auf Sicht weiter deutlich negativ aus.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass unsere Schätzungen weder potenzielle
An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen, die einen festen Bestandteil des
3U-Geschäftsmodells bilden, noch die beantragten und in Eruierung
befindlichen Projekte im Segment Erneuerbare Energien beinhalten. Hieraus
können jedoch unter Umständen deutlich von unseren Prognosen abweichende
Ergebnisse resultieren.

Aus diesem Grund stellen wir unsere Anlageempfehlung für die 3U-Aktie auf
eine Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab. Dabei hat sich gegenüber den auf
dem Stand zum Bilanzstichtag basierenden Ansätzen in unserem letzten
Research im Zuge des abgeschlossenen Repowering-Projekts Langendorf die
Nennleistung der 3U-Energieparks zum 31. März 2026 um 18,6 MW und in der
Folge unser Wertansatz um 16,7 Mio. Euro erhöht. Die maßgeblich durch die
Finanzierung dieser Maßnahme geprägte Nettoverschuldung des 3U-Konzerns ist
zu diesem Stichtag indes nur um 4,8 Mio. Euro angestiegen. Dies führt dazu,
dass sich auf Basis unserer SOTP-Bewertung nunmehr ein wieder von 1,60 auf
2,00 Euro erhöhtes Kursziel für die 3U-Aktie ergibt.

Bei einem aktuellen Börsenkurs von 1,14 Euro beläuft sich die
Marktkapitalisierung der 3U HOLDING AG auf 42,0 Mio. Euro. Demgegenüber
entspricht das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter zum Ende des
ersten Quartals mit 69,8 Mio. Euro einem Betrag von 2,08 Euro je Aktie im
Umlauf.

Dabei stellt sich die Eigenkapitalquote des 3U-Konzerns zum Quartalsende auf
45,1 Prozent. Zudem hält die Gesellschaft 3.240.665 eigene Anteilsscheine
mit einem aktuellen Kurswert von 3,7 Mio. Euro sowie die erwähnten 427,1
Bitcoin mit einem derzeitigen Kurswert von rund 28,5 Mio. Euro.

Insgesamt stufen wir die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft daher
unverändert als unterbewertet und somit als "Kauf" ein, wobei wir den Titel
vor allem für den mittel- bis längerfristig orientierten Anleger als
interessant erachten.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f230b265faeff10efe85af1b310fae75
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster

Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

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