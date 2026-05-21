Original-Research: DARWIN AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: DARWIN AG - von GBC AG

21.05.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu DARWIN AG

     Unternehmen:               DARWIN AG
     ISIN:                      DE000A3C35W0

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  24,75 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker; Matthias Greiffenberger

Prognosereduktion aufgrund fehlender Sichtbarkeit, mittelfristige Aussichten
intakt, Kursziel: 24,75 EUR, Rating: KAUFEN

Wie erwartet, weist die DARWIN AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 einen
starken Umsatzanstieg auf 54,30 Mio. EUR (Vj.: 25,29 Mio. EUR) aus. Im
Kerngeschäftsfeld DNA-Testungen hat das Partnergeschäft, insbesondere die
Zusammenarbeit mit 10x Health Systems, an Bedeutung gewonnen. Darüber hinaus
haben die selbst gegründeten Vertriebsgesellschaften Umsatzbeiträge
geleistet, sodass in diesem Segment insgesamt ein Umsatzanstieg um 51,8 %
auf 11,38 Mio. EUR (Vj.: 7,50 Mio. EUR) erzielt wurde. Deutlich stärker war die
Umsatzsteigerung im zweiten Segment, dem Pharma- und Medizinproduktehandel:
Hier haben sich die Umsätze auf 42,93 Mio. EUR (Vj.: 17,80 Mio. EUR) mehr als
verdoppelt. Diese Entwicklung ist überwiegend anorganischer Natur, da
erstmalig die MEDICOPHARM AG, ein Parallel- und Reimporteur von
EU-Arzneimitteln, in den Konzernkreis einbezogen war.

Die deutliche Umsatzsteigerung schlägt sich nicht im EBITDA nieder, welches
mit -6,88 Mio. EUR (Vj.: 35,79 Mio. EUR) deutlich unter dem Vorjahreswert lag.
Der Wert des Vorjahres war jedoch stark positiv beeinflusst durch sonstige
betriebliche Erträge, die vornehmlich aus Erträgen aus der Auflösung von
Rückstellungen in Höhe von 50,91 Mio. EUR resultierten. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr wurden Rückstellungsauflösungen in geringerem Umfang
vorgenommen, sodass die sonstigen betrieblichen Erträge mit 7,34 Mio. EUR
erheblich unter dem Vorjahreswert lagen. Wir gehen davon aus, dass die
Gesellschaften des Handelssegments nur einen geringen EBITDA-Beitrag
geleistet haben, während das Segment DNA-Testungen aufgrund der Anlaufphase
sowie IT-Investitionen noch unterhalb der Gewinnschwelle liegt.

Im Rahmen umfangreicher PCR-Testungen hat die DARWIN AG in den Jahren 2021
bis 2023 erhebliche Umsätze, Erträge sowie Liquiditätszuflüsse generiert.
Dies hat die Gesellschaft in eine sehr komfortable Lage versetzt. Zum
31.12.2025 verfügt die DARWIN AG noch über ein Finanzanlagevermögen in Höhe
von 79,32 Mio. EUR, bestehend aus liquiden Mitteln in Höhe von 12,53 Mio. EUR,
Wertpapieren in Höhe von 40,49 Mio. EUR und langfristigen Finanzanlagen in
Höhe von 26,30 Mio. EUR. Damit verfügt die Gesellschaft über einen hohen
finanziellen Spielraum, um die notwendigen Erweiterungsinvestitionen (neue
Produktionsstätte in Hallwang), anorganisches Wachstum sowie die Entwicklung
neuer Produkte zu stemmen.

Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2025 hat das
Management von DARWIN die Ende Januar 2026 publizierten kurz- und
mittelfristigen Planzahlen zurückgenommen. Für das laufende Geschäftsjahr
wird nun ein moderater Umsatzanstieg (bisher: > 65 Mio. EUR) erwartet. Für
eine konkrete Ergebnis-Guidance fehlt der Gesellschaft aktuell die
Sichtbarkeit für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres. Neben einem
Sondereffekt (neue Werbealgorithmen von Meta) bei den Gesellschaften, die
vom Online-Vertrieb abhängig sind, lassen sich die Auswirkungen des
Iran-Krieges auf das Partnergeschäft mit M42 nicht konkretisieren. Dennoch
bleiben aus Sicht des Vorstands die mittelfristigen Wachstumsaussichten
intakt.

Angesichts der neuen Gegebenheiten haben wir unsere Prognosen angepasst und
erwarten nun, dass die EBIT-Break-Even-Schwelle ab dem Geschäftsjahr 2027
überschritten wird. Insgesamt haben wir unsere bisherigen Prognosen um ein
Jahr nach hinten korrigiert. Aufgrund unserer Anpassungen im
DCF-Bewertungsmodell haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 24,75 EUR
(bisher: 30,00 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fd24c32e1b00727e5152206e2202c210

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 21.05.2026 (10:19 Uhr)
Erste Weitergabe: 21.05.2026 (12:00 Uhr)

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=6ffb0926-54ef-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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