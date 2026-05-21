Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Electro Optic Systems Holdings Ltd. - von Montega AG

21.05.2026 / 14:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Electro Optic Systems Holdings Ltd.

     Unternehmen:               Electro Optic Systems Holdings Ltd.
     ISIN:                      AU000000EOS8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.05.2026
     Kursziel:                  16,00 AUD (zuvor: 17,00 AUD)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

EOS mit 150 Mio. AUD Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung

EOS hat gestern die erfolgreiche Durchführung einer vollständig gezeichneten
institutionellen Kapitalerhöhung über 150 Mio. AUD zu einem Preis von 8,00
AUD je Aktie bekannt gegeben. Ergänzend plant das Unternehmen eine weitere
strategische Kapitalerhöhung über 40 Mio. AUD zur Aufnahme eines
strategischen Investors. Insgesamt beabsichtigt EOS damit, zusätzliches
Kapital in Höhe von 190 Mio. AUD zur Finanzierung der nächsten
Wachstumsphase aufzunehmen. Zwar führt die Transaktion durch die Ausgabe von
18,8 Mio. neuen Aktien zu einer weiteren Verwässerung bestehender Aktionäre,
insgesamt bewerten wir die Finanzierung angesichts der stark steigenden
Projektpipeline sowie der zunehmenden Skalierung als positiv.

Zusätzliche Liquidität unterstützt die Umsetzung von Großprojekten: Aus
finanzieller Sicht dürfte die Kapitalerhöhung die Bilanz von EOS deutlich
stärken und dem Unternehmen einen erheblich größeren finanziellen
Handlungsspielraum verschaffen. Wir gehen insbesondere davon aus, dass ein
wesentlicher Teil der Mittel für Bankgarantien verwendet wird, die im
Verteidigungssektor bei langfristigen und großvolumigen Projekten regelmäßig
von Kunden gefordert werden. Mit der zunehmenden Teilnahme von EOS an
internationalen Verteidigungsprogrammen mit hohem Auftragsvolumen dürften
diese Anforderungen in den kommenden Jahren deutlich steigen. Ohne
zusätzliche Liquidität könnten diese Sicherheiten mittelfristig zu einem
limitierenden Faktor für weiteres Wachstum werden.

Strategische Relevanz der Calidus-Beteiligung: Besonders hervorzuheben ist
zudem die geplante strategische Beteiligung einer mit dem in den VAE
ansässigen Rüstungskonzern Calidus verbundenen Gesellschaft, die die
Positionierung von EOS in der GCC-Region weiter stärken dürfte. Aus unserer
Sicht unterstreicht die Beteiligung die zunehmende Vernetzung beider
Unternehmen und könnte zukünftige Aufträge im Mittleren Osten zusätzlich
unterstützen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der deutlich
steigenden Verteidigungsnachfrage in der Region infolge der jüngsten
geopolitischen Eskalation zwischen Iran und Israel relevant.

Modellanpassungen: Nach der angekündigten Transaktion passen wir unsere
Modellannahmen an, um sowohl die stärkere Bilanzposition als auch die höhere
Aktienanzahl zu berücksichtigen. Unser aktualisiertes Modell reflektiert nun
den höheren Netto-Cashbestand infolge der Kapitalerhöhung sowie die Ausgabe
von 18,8 Mio. neuen Aktien aus der institutionellen Platzierung. Operativ
bleiben unsere grundlegenden Annahmen für das Geschäft hingegen unverändert,
da wir weiterhin von einer starken Dynamik in den kommenden Jahren ausgehen.
Die höhere Aktienanzahl führt jedoch zu einem Verwässerungseffekt, was sich
entsprechend in unserem aktualisierten Bewertungsmodell widerspiegelt.

Fazit: Insgesamt sehen wir die Kapitalerhöhung als weiteren Beleg dafür,
dass EOS in eine deutlich größere operative Größenordnung hineinwächst. Die
gestärkte Kapitalbasis, die strategische Beteiligung aus dem Mittleren Osten
sowie die dynamisch zunehmende Auftragslage sollten die Positionierung des
Unternehmens als global relevanter Anbieter im Bereich Drohnenabwehr weiter
stärken. Unsere grundlegende Investmentthese bleibt vollständig intakt. EOS
adressiert weiterhin eines der strukturell attraktivsten Marktsegmente
innerhalb des globalen Verteidigungssektors, getragen von steigenden
geopolitischen Spannungen, zunehmenden Verteidigungsausgaben sowie der
wachsenden Bedeutung moderner Drohnenabwehrsysteme. Aufgrund der
Verwässerung reduzieren wir jedoch unser Kursziel von 17,00 auf 16,00 AUD
und bestätigen gleichzeitig unser Kaufen-Rating.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f5dbc5a6b89de195eb8a86197413121c

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=b7797355-5512-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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