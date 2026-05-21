Original-Research: PFISTERER Holding SE (von GBC AG): KAUFEN

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Original-Research: PFISTERER Holding SE - von GBC AG

21.05.2026 / 09:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu PFISTERER Holding SE

     Unternehmen:               PFISTERER Holding SE
     ISIN:                      DE000PFSE212

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  115,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Hohe Umsatz- und Ergebnisdynamik in Q1 2026 erreicht,
GBC-Ergebnisschätzungen leicht angehoben

In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 hat die PFISTERER SE einen
beeindruckenden Umsatzanstieg von 26,7 % auf 126,88 Mio. EUR (VJ: 100,13 Mio.
EUR) erzielt. Wie erwartet und von der Gesellschaft im Geschäftsbericht 2025
in Aussicht gestellt, trugen hierzu insbesondere die signifikant gestiegenen
Umsatzerlöse in den Segmenten HVA (High Voltage Accessories) und OHL
(Overhead Lines) bei. Während im HVA-Segment ein Umsatzanstieg in Höhe von
23,4 % auf 49,59 Mio. EUR erzielt wurde, stiegen die Umsätze im OHL-Segment
deutlich um 69,1 % auf 35,56 Mio. EUR. Der starke Umsatzanstieg im OHL-Segment
ist in erster Linie einer hohen Nachfrage aus der Region Mittlerer Osten und
Indien zu verdanken. Hier profitierte die Gesellschaft von einer hohen
Kundennachfrage, Marktanteilsgewinnen sowie dem Technologiewechsel von
keramischen zu leichteren Silikon-Isolatoren, der insbesondere in
Saudi-Arabien die Nachfrage zusätzlich unterstützte. Im HVA-Segment
profitierte die Gesellschaft von einer starken Nachfrage nach
Hochspannungskabelzubehör. Der Umsatzanstieg wurde primär durch "Europa &
Afrika" getrieben und zusätzlich durch eine positive Entwicklung in der
Region "Americas" unterstützt.

Der starke Anstieg der Umsätze in den margenstarken Hochspannungssegmenten
HVA und OHL spiegelt sich in einer überproportionalen Ergebnisentwicklung
wider. Ausgehend von einem Rekordwert beim Bruttoergebnis in Höhe von 55,33
Mio. EUR (VJ: 42,06 Mio. EUR) verbesserte sich die Bruttomarge auf 43,6 % (VJ:
42,0 %). PFISTERER profitierte auch hier von einer starken Verbesserung der
Bruttomarge im OHL-Segment auf 46,8 % (VJ: 40,0 %), das im Vorjahr noch von
einem brandbedingten Produktionsausfall betroffen war. Dies führte zu einem
Anstieg des EBITDA auf 27,17 Mio. EUR (VJ: 19,73 Mio. EUR) und damit zu einer
Verbesserung der EBITDA-Marge auf einen neuen Quartalsrekordwert von 21,4 %
(VJ: 19,7 %). Das um Aufwendungen für das virtuelle Aktienprogramm
adjustierte EBITDA belief sich auf 27,69 Mio. EUR (VJ: 20,97 Mio. EUR) und lag
damit 32,1 % über dem Vorjahreswert. Auch das Periodenergebnis lag mit 17,79
Mio. EUR (VJ: 11,53 Mio. EUR) deutlich über dem Vorjahreswert.

Mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen hat das Management von PFISTERER die
Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026 sowie die mittelfristigen
Ziele bestätigt. Folglich wird auch weiterhin mit einem Umsatzwachstum von
mindestens 12 % im Jahr 2026 gerechnet und mittelfristig eine EBITDA-Marge
im hohen Zehner- bis niedrigen Zwanzigerprozentbereich angestrebt. Die Basis
hierfür ist einerseits die sehr überzeugende Entwicklung im ersten Quartal.
Andererseits verfügt die Gesellschaft zum 31.03.2026 über einen gegenüber
dem Vorjahresstichtag um 17,7 % ausgeweiteten Auftragsbestand in Höhe von
335,8 Mio. EUR (31.03.25: 285,3 Mio. EUR).

Die Umsatzerlöse des ersten Quartals 2026 sind erwartungsgemäß dynamisch
gestiegen. Die Entwicklung des operativen Ergebnisses lag hingegen über
unseren Erwartungen. Sowohl auf Basis des bereinigten EBITDA als auch des
EBITDA "as reported" liegt die Entwicklung im Rahmen der mittelfristig
erwarteten Prognose. Für die kommenden Quartale, die von weiterem
Umsatzwachstum und damit im Bereich der Fixkosten von Skaleneffekten geprägt
sein dürften, ist auch im Bereich der Bruttomarge von einer stabilen
Entwicklung im Vergleich zum ersten Quartal 2026 auszugehen. Diese Annahme
haben wir in unsere Schätzungen berücksichtigt und heben unsere
Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 jeweils an. Nunmehr
rechnen wir für 2026 mit einem EBITDA in Höhe von 102,87 Mio. EUR (alte
Prognose: 92,42 Mio. EUR) und für 2027 mit einem EBITDA in Höhe von 115,15
Mio. EUR (alte Prognose: 107,83 Mio. EUR). Unsere Prognosen für die
Geschäftsjahre 2028 bis 2030, die ebenfalls dem konkreten Prognosezeitraum
zugeordnet sind, bleiben unverändert.

Auf Basis der dargestellten Prognoseanhebung haben wir ein neues Kursziel in
Höhe von 115,00 EUR (bisher: 110,00 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das
Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2cca00f9d11ab08ee03f38b5d5e0fcbe

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Fertigstellung: 20.05.2026 (16:47 Uhr)
Erste Weitergabe: 21.05.2026 (09:30 Uhr)

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