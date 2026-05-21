Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

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Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH

21.05.2026 / 10:46 CET/CEST
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result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG

     Company Name:            PNE AG
     ISIN:                    DE000A0JBPG2

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Hinzufügen
     from:                    21.05.2026
     Target price:            12,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:
DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die
Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 12,00.

Zusammenfassung:
PNE veröffentlichte starke Zahlen für das 1. Quartal 2026, gestützt sowohl
auf gestiegene Projektverkäufe als auch auf eine sehr gute Entwicklung im
Segment Stromerzeugung. Das EBITDA hat sich im Jahresvergleich von EUR3,6 Mio.
auf EUR16,6 Mio. mehr als vervierfacht; das um Sondereffekte bereinigte EBITDA
belief sich sogar auf EUR17,9 Mio. PNE hat ihre Projektpipeline weiter
optimiert und sich aus dem Geschäftsbereich der Offshore-Windparkentwicklung
zurückgezogen. Durch den Verkauf des Windparks Bokel (25 MW) verringerte
sich die Kapazität des eigenen Kraftwerksportfolios auf 466 MW. Das
Management bekräftigte die 2026 AEBITDA-Guidance-Spanne von EUR110 Mio. bis
EUR140 Mio. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein
unverändertes Kursziel von EUR12. Wir stufen unser Rating von Kaufen auf
Hinzufügen herab, da das Kurspotenzial nunmehr unter unserer Schwelle von
25% liegt.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7bc71b5216205bf329be4a18816d7d9e

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=08251fda-54f1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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