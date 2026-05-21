Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzufügen

^ Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH 21.05.2026 / 10:46 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG Company Name: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Reason for the Update research: Recommendation: Hinzufügen from: 21.05.2026 Target price: 12,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 12,00. Zusammenfassung: PNE veröffentlichte starke Zahlen für das 1. Quartal 2026, gestützt sowohl auf gestiegene Projektverkäufe als auch auf eine sehr gute Entwicklung im Segment Stromerzeugung. Das EBITDA hat sich im Jahresvergleich von EUR3,6 Mio. auf EUR16,6 Mio. mehr als vervierfacht; das um Sondereffekte bereinigte EBITDA belief sich sogar auf EUR17,9 Mio. PNE hat ihre Projektpipeline weiter optimiert und sich aus dem Geschäftsbereich der Offshore-Windparkentwicklung zurückgezogen. Durch den Verkauf des Windparks Bokel (25 MW) verringerte sich die Kapazität des eigenen Kraftwerksportfolios auf 466 MW. Das Management bekräftigte die 2026 AEBITDA-Guidance-Spanne von EUR110 Mio. bis EUR140 Mio. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR12. Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Kurspotenzial nunmehr unter unserer Schwelle von 25% liegt. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7bc71b5216205bf329be4a18816d7d9e Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=08251fda-54f1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2331524 21.05.2026 CET/CEST °