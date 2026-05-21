OTS: apetito AG / apetito wächst 2025 weiter und investiert in die Zukunft / ...

apetito wächst 2025 weiter und investiert in die Zukunft / Firmengruppe steigert Umsatz auf 1,4 Milliarden Euro und baut Marktposition aus / Menü-Charts zeigen aktuelle Ernährungstrends in Deutschland (FOTO) Rheine/Westfalen (ots) - Die apetito Firmengruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. In einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld konnte das Familienunternehmen aus Rheine seine Marktposition festigen und den Gruppenumsatz auf 1,4 Mrd. Euro steigern. Dies entspricht einem Wachstum von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,342 Mrd. Euro). Sowohl die apetito AG als auch apetito catering haben spürbar zum Gesamterfolg beigetragen und ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. "Die Stärke unserer Firmengruppe liegt in der Verbindung zweier leistungsstarker Konzernbereiche. 2025 hat gezeigt, dass die Kombination aus konsequenter Kundenorientierung und unserer gemeinsamen Vision, Lebensqualität für alle Menschen zu schaffen, uns als apetito langfristig erfolgreich macht", erklärt Dr. Jan Peer Laabs, Vorstandsvorsitzender der apetito AG. Die Firmengruppe verpflegt täglich rund 1,5 Millionen Menschen und arbeitet mit 12.796 Mitarbeitenden entlang dreier zentraler Geschäftssäulen: Das Systemgeschäft sowie das Retailgeschäft gehören zur apetito AG, die international in neun Ländern aktiv ist. Der Fokus von apetito catering liegt auf modernen Catering- und Servicedienstleistungen in Deutschland. apetito AG wächst international in allen Kerngeschäften Die apetito AG blickt auf ein starkes Jahr 2025 in den Geschäftsfeldern Gemeinschafts- und Individualverpflegung sowie dem Retailgeschäft (COSTA) zurück. Mit Standorten in Deutschland, Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden, Spanien, Österreich, Frankreich, Kanada und den USA ist der Konzern breit aufgestellt und liefert täglich Verpflegungslösungen für unterschiedliche Zielgruppen - von Kitas und Schulen über Kliniken und Senioreneinrichtungen bis hin zu Endkundinnen und -kunden zuhause. Mit einem Umsatz von 976 Mio. Euro erzielte der Konzern ein Wachstum von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (950 Mio. Euro). Die positive Entwicklung basiert maßgeblich auf den Kerngeschäften in Deutschland, Großbritannien und Kanada. Dynamisch entwickelten sich zudem die Märkte in Spanien und den USA. Die Investitionstätigkeit blieb auf hohem Niveau. Insgesamt flossen 54 Mio. Euro in Sachanlagen, moderne Produktions- und Systemtechnik, die digitale Infrastruktur sowie den Ausbau internationaler Standorte - mit einem klaren Schwerpunkt auf Deutschland, Großbritannien und Kanada. In Kanada konnte dabei eine Werkserweiterung erfolgreich abgeschlossen und in Betrieb genommen werden. Nachhaltigkeit und Innovation prägen die Entwicklung Der Konzern richtet seine Sortimente, Produktionsprozesse und Services weiter konsequent an Klimaschutz und Ressourcenschonung aus. Wesentliche Hebel sind dabei die stärkere Ausrichtung auf pflanzenbasierte Sortimente, die Transparenz über den Product Carbon Footprint für das Systemgeschäft sowie die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Die apetito Initiative "Den Tisch gemeinsam bunter denken" unterstützt diesen Ansatz, indem sie Vielfalt, Gesundheitsorientierung und die Berücksichtigung klimarelevanter Aspekte verbindet und Einrichtungen beim Wandel hin zu nachhaltigeren Speiseplänen begleitet. Mit Kitchen West entsteht in Großbritannien einer der modernsten Produktionsstandorte des Konzerns. Die Anlage vereint hohe Energieeffizienz, moderne Prozessstrukturen und innovative Technologie und leistet damit einen substanziellen Beitrag zur Senkung von Emissionen in der Wertschöpfungskette. apetito catering wächst im deutschen Markt apetito catering zählt weiterhin zu den drei führenden Cateringunternehmen in Deutschland und betreute 2025 über 800 Kunden bundesweit. Trotz steigender Kosten und Fachkräftemangel entwickelte sich das Geschäft positiv. Der Umsatz lag bei 345 Mio. Euro - ein Zuwachs von 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alle drei Geschäftsbereiche Betriebsverpflegung, Care und Education verzeichneten Neukundengewinne und Umsatzsteigerungen. Der Dienstleistungsspezialist punktet mit digital gestützten Prozessen, hoher Beratungskompetenz und individuell entwickelten Versorgungskonzepten. "Unsere Kunden brauchen heute mehr als einen Caterer - sie brauchen einen Partner, der versteht, was ihre Einrichtungen bewegt. 2025 haben wir gezeigt, dass wir genau diese Rolle verlässlich ausfüllen. Mit passgenauen Konzepten, engagierten Teams vor Ort und klaren Ideen für die Zukunft unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Gäste jeden Tag gut zu versorgen", erklärt Andreas Oellerich, Geschäftsführer apetito catering. Menü-Charts 2025: Das essen die Deutschen am liebsten Die aktuellen Menücharts von apetito zeigen deutlich: Essen orientiert sich an den unterschiedlichen Lebensphasen und verbindet Verlässlichkeit mit wachsender Vielfalt. Während Kinder besonders offen für vegetarische Gerichte sind, setzen Berufstätige auf bewährte Klassiker, ergänzt um internationale und fleischlose Varianten. Im Senioren Bereich dominieren weiterhin Eintöpfe und klassische Hausmannskost. In Kitas und Schulen ist vegetarische Vielfalt angesagt. Acht der zehn beliebtesten Gerichte kommen ohne Fleisch aus. An der Spitze rangiert erneut die vegetarische Linsensuppe als Lieblingsgericht der Kids. Beim Essen am Arbeitsplatz bleibt Spaghetti Bolognese unangefochten auf Platz eins. Wie wandelbar dieser Kantinenklassiker ist, zeigt ein Blick ins Sortiment: Bei apetito gibt es inzwischen 25 verschiedene Bolognese Varianten - von klassisch über vegetarisch und bio bis hin zu internationalen Interpretationen. Die Currywurst mit Pommes frites ist im Vergleich zum Vorjahr wieder zurück unter den Top drei. Alle Menü-Charts im Überblick, weitere Fotos und Infos finden Sie unter http://www.apetito.de/presse/jahresupdate Pressekontakt: Sarah von Behren apetito Unternehmenskommunikation und PR Tel.: 05971 7999912 E-Mail: mailto:presse@apetito.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121009/6279123 OTS: apetito AG