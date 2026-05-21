OTS: Neue Osnabrücker Zeitung / Wirtschaftsweiser Truger rechnet mit ...

dpa-AFX · Uhr
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    Wirtschaftsweiser Truger rechnet mit Steuererhöhungen: "Nur eine Frage
der Zeit" / Wirtschaftsweiser warnt vor unfairen Belastungen - Truger:
Haushaltslücke wächst durch Verteidigungsausgaben
Osnabrück (ots) - Der Wirtschaftsweise Achim Truger rechnet mit unumgänglichen
Steuererhöhungen zur Finanzierung der gestiegenen Staatsausgaben. Erste
Anzeichen dafür habe es bereits gegeben.

"Im Grunde sollte jeder wissen, dass Steuererhöhungen nur eine Frage der Zeit
sind. Daran wird mittelfristig kein Weg vorbeiführen", sagte Truger im Gespräch
mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Die Regierung hat mit der Debatte um
die Mehrwertsteuererhöhung schon einen Versuchsballon gestartet. Der kam gar
nicht gut an und wäre vor allem für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen
ungerecht gewesen", so der Ökonom.

Insbesondere die Ausgaben für Zinsen, Verteidigung und Infrastruktur seien
gestiegen. Gleichzeitig verzichtet die Bundesregierung auf weitere Schulden.
Ohne "ein Wirtschaftswunder" werde die Haushaltslücke so groß, dass sie nur noch
über höhere Steuern gestopft werden könne.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung
Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

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