OTS: Vorwerk Gruppe / Neuer Markenauftritt der akf-Bank: Die Bank, die anders ...

Neuer Markenauftritt der akf-Bank: Die Bank, die anders ist, ist eine Bank, die was bewegt (FOTO) Wuppertal (ots) - Ein wichtiger Geschäftsbereich der Vorwerk Gruppe, der sich sichtbarer macht - mit neuem Erscheinungsbild, geschärfter Positionierung und dem weiterhin klaren Versprechen an den deutschen Mittelstand: passgenaue Finanzierungslösungen, die neue Handlungsspielräume schaffen. Volatile Märkte, technologische Umbrüche und hohe Investitionsbedarfe verändern die Anforderungen an den deutschen Mittelstand. Wer wettbewerbsfähig bleiben will, braucht Handlungsspielraum und einen Finanzierungspartner, der Sicherheit gibt. Als wichtiger Teil der Vorwerk Gruppe gehört die akf-Bank zu den starken Finanzierungspartnern des deutschen Mittelstands - und das mit einem Jahresumsatz von zuletzt 673 Mio. Euro und einem Neugeschäftsvolumen von 1,37 Mrd. Euro. Nun macht sich die Wuppertaler Bank deutlich sichtbarer und zeigt auf, wofür sie steht: für Stabilität, Branchenkompetenz, Kundennähe und individuelle Finanzierungslösungen. Und das fortan mit klarem Vorwerk Bezug. "Die akf-Bank hat sich über Jahrzehnte in ihren Branchen eine starke Position erarbeitet. Jetzt zeigen wir diese Stärke auch nach außen deutlicher - und zwar als weiterhin eigenständiges Unternehmen sowie als ein bedeutender Teil der Vorwerk Gruppe", sagt Dr. Frank Henes, CEO der akf-Bank. "Unser Anspruch ist es, Unternehmen, Händler und Hersteller so zu begleiten, dass aus Investitionsvorhaben echte Entwicklung wird. Dafür braucht es Finanzierungspartner, die Märkte verstehen, unternehmerisch denken und Lösungen schaffen, die zum Bedarf passen. Genau das ist unser Selbstverständnis: Wir begleiten, statt nur zu verwalten." Neue Sichtbarkeit für die Bank vom Fach Mit dem Marken-Relaunch macht die akf-Bank ihre Branchenexpertise sichtbarer. Ihre spezialisierten Geschäftsbereiche erhalten künftig eigene Farb- und Designwelten, eingebettet in eine moderne Dachmarke. Das neue Logo der akf-Bank - endorsed by Vorwerk - und die elegante, dunkelgrüne Farbgebung sind ein sichtbares Zeichen für den Rückhalt eines mehr als 140-jährigen Familienunternehmens. "Die akf-Bank ist eine echte Erfolgsgeschichte innerhalb der Vorwerk Gruppe", kommentiert Hauke Paasch, CFO von Vorwerk. "Sie verbindet langfristiges Denken mit unternehmerischer Nähe und hoher Beratungskompetenz. Dass diese Verbindung nun auch im Markenauftritt sichtbarer wird, stärkt die akf-Bank - und zeigt zugleich, wie breit und relevant Vorwerk heute aufgestellt ist." Dr. Frank Henes ergänzt: "Alles, was wir tun, läuft unter dem Motto: Die Bank, die anders ist, ist eine Bank, die was bewegt. Mit Herz und Verstand gestalten wir ganzheitliche Lösungen, die begeistern - partnerschaftlich, mit tiefen Branchen-Insights und auf Augenhöhe. Und das schon seit fast sechzig Jahren." Der neue Markenauftritt der akf-Bank wird ab dem 1. Juli 2026 sichtbar, im ersten Schritt unter anderem auf den Websites der akf-Bank bzw. akf servicelease und Online-Banking für die Geldanlagekunden. akf servicelease wird akf-Mobility Parallel zum Marken-Relaunch wird die akf servicelease zur akf-Mobility. Der neue Name macht sichtbar, wie stark sich betriebliche Mobilität verändert: Flottenmanagement, Elektrifizierung, digitale Services, datenbasierte Steuerung und Dienstrad-Leasing verlangen integrierte Lösungen. akf-Mobility bündelt künftig Finanzierung und Services rund um eine moderne Unternehmensmobilität - flexibel, vernetzt und nah an den realen Nutzungsanforderungen von Unternehmen. Finanzierung mit Branchenverstand Die akf-Bank unterstützt dort, wo Investitionen benötigt werden - ob bei Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen, Flotten, Energieprojekten oder auch Robotiklösungen. Dabei setzt sie auf Kundennähe und persönliche Beratung: Die Expertinnen und Experten sind auf verschiedene Brachen spezialisiert und kennen die speziellen Anforderungen, Geschäftsmodelle und Märkte ihrer Kundinnen und Kunden oft auch aus eigener Erfahrung. Mit Leidenschaft und Engagement entstehen so Finanzierungslösungen, die zur unternehmerischen Realität passen, die Stabilität geben und zugleich Spielräume schaffen, etwa über Kredite, Leasing-Modelle, Mietkauf, Einkaufs- und Absatzfinanzierung oder Factoring. Für private Kundinnen und Kunden bietet die akf-Bank zudem Geldanlageprodukte wie Tagesgeld, Festgeld und Sparkonten zu attraktiven Konditionen. Über die akf-Bank Die akf-Bank ist ein Spezialfinanzierer mit Fokus auf assetbasierten Finanzierungslösungen für Unternehmen, insbesondere im Maschinen-, Fahrzeug- und Technologiebereich. Als mittelständisches Unternehmen ist die akf-Bank erster Finanzierungspartner für den Mittelstand. Mit einem breiten Angebot an Investitions-, Absatz- und Einkaufsfinanzierungen unterstützt die akf-Bank Kunden, Händler und Hersteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Bank mit Sitz in Wuppertal gehört zur Vorwerk Gruppe und verbindet die Stabilität eines etablierten Konzerns mit der Flexibilität eines spezialisierten Mittelstandsfinanzierers. Neben klassischen Leasing- und Mietkaufmodellen entwickelt die akf-Bank strukturierte Finanzierungslösungen für zukunftsorientierte Geschäftsmodelle, etwa "as-a-Service"- Konzepte oder nutzungsabhängige Abrechnungsmodelle. Insgesamt umfasst das Produktportfolio der akf-Bank und deren Schwesterunternehmen akf-Leasing und akf-Mobility innovative Kreditformen, kapitalschonende Leasingvarianten, flexibel gestalteten Mietkauf und Factoring zur Optimierung betrieblicher Liquidität. Darüber hinaus bietet die akf-Bank Privatkunden attraktive, sichere und einfach verfügbare Geldanlageprodukte. Die akf-Bank ist unabhängig, flexibel und seit nun 58 Jahren in unterschiedlichen Branchen erfolgreich. Dazu zählen die Metall- und Kunststoffindustrie sowie die Druck- und Papierverarbeitung ebenso wie Hersteller und Händler von Pkw, Nutzfahrzeugen, Yachten und Agrartechnik. Neue Wachstumsfelder der akf-Bank sind die Zukunftsbereiche Mobilität, Erneuerbare Energie und Robotik, in denen die akf-Bank Unternehmen mit innovativen Finanzierungslösungen begleitet. Durch die Kombination aus Branchen-Know-how, technologischer Affinität und schlanken Entscheidungswegen versteht sich die akf-Bank als langfristiger Finanzierungspartner für Unternehmen. Mehr Informationen unter http://www.akf.de , http://www.akf24.de und http://www.akf-servicelease.de Pressekontakt: Vorwerk SE & Co. KG Michael Weber Leiter Unternehmenskommunikation Tel.: +49 202 564 1247 E-Mail: mailto:Presse@vorwerk.de Veröffentlichung honorarfrei - Beleg erbeten. Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52621/6279554 OTS: Vorwerk Gruppe