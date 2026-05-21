OTS: Vorwerk Gruppe / Stärke des Direktvertriebs und der weltweiten ...

Stärke des Direktvertriebs und der weltweiten Community: Vorwerk steigert Umsatz 2025 auf Rekordwert von 3,6 Milliarden Euro (FOTO) Wuppertal (ots) - Die Vorwerk Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem neuen Umsatzrekord von 3,6 Milliarden Euro abgeschlossen - trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 14,1 Prozent. Auch das operative Ergebnis entwickelte sich mit 278 Millionen Euro positiv und lag deutlich über dem Vorjahr (+28,2 Prozent). Das Geschäftsjahr 2025 markiert das erste Umsetzungsjahr der Strategie 2030. Der Erfolg bestätigt den strategischen Kurs der Vorwerk Gruppe und unterstreicht erneut die Stärke des Vorwerk Direktvertriebsmodells und der weltweiten Vorwerk Community. Die akf-Bank, mit 673 Mio. Euro Umsatz der drittgrößte Geschäftsbereich, wird künftig mit einem neuen Markenauftritt und klarer Vorwerk Zugehörigkeit noch stärker als Teil der Gruppe in Erscheinung treten. Aufbauend auf den Erfolgen der Strategie 2025 hat Vorwerk mit der Strategie 2030 den Rahmen für die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens definiert. Bis 2030 verfolgt Vorwerk das Ziel, das attraktivste Direktvertriebsunternehmen der Welt zu werden. Im Mittelpunkt steht der gezielte Ausbau des Vorwerk "Sweet Spots" - der Verbindung aus einer engagierten und leidenschaftlichen Community und persönlicher Beratung mit integrierten Produkt-Ökosystemen, die echte Erlebnisse schafft. Diese besondere Verbindung aus Nähe, technologischer Innovation und gelebter Community prägt das Vorwerk Geschäftsmodell seit vielen Jahrzehnten und bildet die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, auch in einem zunehmend anspruchsvolleren Marktumfeld. Entlang der Strategie 2030 baut Vorwerk seine internationale Präsenz gezielt in neuen Wachstumsmärkten aus. In den vergangenen beiden Jahren hat Vorwerk unter anderem Märkte wie Griechenland, die Benelux-Länder, Australien, Neuseeland, Malaysia und Singapur neu erschlossen beziehungsweise bestehende Distributorstrukturen übernommen. 2026 kam zudem Vietnam hinzu. Die Entwicklung dieser neuen Märkte verlief 2025 sehr dynamisch: Der Umsatz stieg von 23 auf 146 Millionen Euro. Damit trugen die neuen Märkte rund 28 Prozent zum gesamten Umsatzwachstum der Vorwerk Gruppe bei. Die Entwicklung unterstreicht, dass das Vorwerk Direktvertriebsmodell auch international erfolgreich skalierbar ist. Bereits 70,6 Prozent des Direktvertriebsumsatzes werden heute außerhalb Deutschlands erzielt. "2025 war für Vorwerk wieder ein außergewöhnlich starkes Jahr ", sagt Dr. Thomas Stoffmehl, CEO der Vorwerk Gruppe. "Mit der Einführung des Thermomix® TM7 ist uns nicht nur die erfolgreichste Produkteinführung unserer Unternehmensgeschichte gelungen - wir haben zugleich gezeigt, wie leistungsfähig unser Direktvertriebsmodell, unsere einzigartige Community und unsere internationalen Organisationen heute aufgestellt sind. Die positive Entwicklung bestätigt unseren strategischen Kurs. Aufbauend auf den Erfolgen der Strategie 2025 setzen wir mit der Strategie 2030 konsequent auf Innovation, internationale Expansion und die gezielte Weiterentwicklung unserer Marken Thermomix® und Kobold." Community und Direktvertrieb als Fundament des Wachstums Zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die weltweite Vorwerk Community, bestehend aus Beraterinnen und Beratern, Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die enge Verbindung aus persönlicher Beratung, Produkterlebnis und gelebter Community prägt das Vorwerk Geschäftsmodell seit vielen Jahrzehnten und schafft eine besondere Nähe zu den Kundinnen und Kunden. Wachstum entsteht dort, wo Menschen Produkte begeistert in den Alltag anderer Menschen bringen. Auch 2025 hat Vorwerk den internationalen Beraterstamm weiter ausgebaut; dieser lag zum Jahresende bei weltweit über 129.400 Beraterinnen und Beratern. Damit hat sich diese Zahl seit 2019 mehr als verdoppelt. Kobold als strategischer Entwicklungsschwerpunkt Im Geschäftsbereich Cleaning war das Geschäftsjahr 2025 von strategischen Weichenstellungen geprägt, mit denen Vorwerk die Grundlage für die nächste Wachstumsphase von Kobold geschaffen hat. Erste positive Effekte zeigten sich bereits 2025: In einem herausfordernden Marktumfeld erzielte Kobold einen Umsatz von 790 Millionen Euro (+1,7 Prozent). Gleichzeitig entwickelte sich die Beraterzahl positiv: Über 12.200 Beraterinnen und Berater waren im Jahresdurchschnitt im Geschäftsbereich Cleaning tätig (+2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Mit der unlängst gestarteten internationalen "Dustin"-Kampagne unterstreicht Vorwerk zudem die stetige Weiterentwicklung der Marke Kobold - einem Schwerpunkt der Strategie 2030. Dabei wird das integrierte Produkt-Ökosystem ebenso konsequent weiterentwickelt wie das Direktvertriebsmodell. Dies ist mehr als ein Teil der Strategie - es ist Ausdruck eines klaren Bekenntnisses: zur Marke, zum Direktvertrieb und zu den Menschen, die ihn täglich leben. Ziel ist es, die Zahl der aktiven Beraterinnen und Berater bis 2030 weltweit nahezu zu verdoppeln. Thermomix® TM7 Launch als prägendes Ereignis des Geschäftsjahres 2025 war maßgeblich durch die Einführung des Thermomix® TM7 geprägt. Mit mehr als einer Million ausgelieferten Thermomix® TM7 im ersten Jahr ist er die erfolgreichste Produkteinführung in der Geschichte des Unternehmens. Insgesamt verkaufte Vorwerk 2025 mehr als 1,4 Millionen Thermomix® Geräte, davon mehr als 1 Mio. Thermomix® TM7. Der Erfolg des TM7 steht dabei exemplarisch für die Stärke des Vorwerk Geschäftsmodells und die besondere Verbindung aus persönlicher Beratung, Community und integriertem Produkt-Ökosystem. Der Thermomix® ist ein Ökosystem aus Hardware, digitalen Services wie der Rezeptplattform Cookidoo® mit mehr als 100.000 Guided-Cooking-Rezepten und persönlicher Beratung. Insgesamt erzielte der Geschäftsbereich Culinary 2025 einen Rekordumsatz von 2,1 Milliarden Euro (+23,9 Prozent). Cookidoo® verzeichnete 2025 weltweit über 6,3 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten - ein Wachstum von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit ersten KI-gestützten Funktionen hat Vorwerk 2025 zudem weitere Schritte in der digitalen Weiterentwicklung des Thermomix® Ökosystems umgesetzt. akf-Bank mit Rekordumsatz und neuem Markenauftritt Auch die akf-Gruppe hat ihre Erfolgsgeschichte 2025 fortgesetzt: Mit einem Umsatz von 673 Millionen Euro erzielte sie erneut einen Rekordwert und wuchs um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch das Neugeschäft entwickelte sich dynamisch und lag mit einem Plus von 6,8 Prozent bei rund 1,37 Milliarden Euro. Damit bestätigt die akf-Bank ihre Rolle als verlässlicher Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands und als wichtiger Wachstumspfeiler der Vorwerk Gruppe. Im Zuge eines Marken-Relaunches rückt sie zum 1. Juli 2026 auch markenseitig näher an die Vorwerk Gruppe heran: mit neuem Logo, klarem Endorsement und der grünen Vorwerk Farbwelt. Der neue Markenauftritt steht dabei unter dem Claim: "Die Bank, die anders ist, ist eine Bank, die was bewegt". Zugleich wird aus der akf-Gesellschaft akf servicelease die akf-Mobility - passend zu ihrem gewachsenen, mobilitätsübergreifenden Leistungsspektrum. "Die akf-Bank ist ein wichtiger Teil der Vorwerk Gruppe und teilt zentrale Werte mit Vorwerk, die uns prägen: Vertrauen, Kundennähe, Verlässlichkeit, langfristiges Denken und individuelle Lösungen", sagt Hauke Paasch, CFO der Vorwerk Gruppe. "Wir freuen uns sehr, dass diese enge Verbindung mit dem neuen Markenauftritt künftig noch sichtbarer wird." Aus Stärke handeln - Vorwerk macht sich fit für die Zukunft Vor dem Hintergrund eines wirtschafts- und geopolitisch anspruchsvollen Umfelds schafft Vorwerk gezielt die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Dazu gehören Investitionen in die Produktions- und Logistikstruktur in Europa, beispielsweise in das zweite Werk in Frankreich und das dortige Logistik-Zentrum sowie am Standort Wuppertal. Damit unterstreicht Vorwerk erneut sein klares Bekenntnis zu Wuppertal als Stammsitz sowie zu Europa als langfristigem Produktions-, Innovations- und Entwicklungsstandort. Gleichzeitig entwickelt Vorwerk seine Organisationsstruktur konsequent weiter: Mit Vorwerk HOME hat Vorwerk Anfang 2026 ein neues Operating Model etabliert, das Produkt, Technik, Marketing und Vertrieb enger miteinander verzahnt, um Innovationen schneller international zu skalieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Vorwerk Gruppe langfristig weiter zu stärken. ÜBER VORWERK Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Was Vorwerk seit jeher auszeichnet: die Nähe zu Menschen, der Anspruch an außergewöhnliche Qualität und die Überzeugung, dass gute Produkte erst dann wirklich stark werden, wenn man sie erlebt. Das Kerngeschäft von Vorwerk sind die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte rund um die Ökosysteme Thermomix® und Kobold, die innovativen Produkte mit persönlicher Beratung und einer starken Community verbinden. Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Nachhaltiges Denken und gesellschaftliches Engagement sind fest im Selbstverständnis des Unternehmens verankert - von langlebigen und reparierbaren Produkten bis zur Unterstützung sozialer, kultureller und bildungsbezogener Projekte. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf-Gruppe, die als Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands mit hoher Branchenexpertise passgenaue Lösungen für ihre Kundinnen und Kunden entwickelt. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,6 Milliarden Euro (2025) und ist in rund 60 Ländern aktiv. Pressekontakt: Vorwerk SE & Co. KG Michael Weber Leiter Unternehmenskommunikation Tel.: +49 202 564 1247 E-Mail: mailto:Presse@vorwerk.de Veröffentlichung honorarfrei - Beleg erbeten Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52621/6279324 OTS: Vorwerk Gruppe