Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Hightech-Plänen von Dorothee Bär

dpa-AFX · Uhr
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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Hightech-Plänen von Dorothee Bär:

"Die Fahrpläne zur Hightech-Agenda, Roadmaps genannt, hat Forschungsministerin Dorothee Bär vorgelegt. Die CSU-Politikerin führt - wie es einst einer ihrer Vorgänger nannte - das Zukunftsministerium. Der Name ist Programm, Zuversicht der Auftrag. Damit aus Zuversicht aber Zukunft wird, bedarf es klarer Strukturen. Noch sind die Roadmaps ein Sammelsurium von Zielen und Beschreibungen. Unklar bleibt, wie viel Geld wohin fließen wird, wie es dort ankommt und ob es umgelenkt wird, wenn sich ein Ziel als falsch entpuppt. Nur so kann Steuergeld den größten Nutzen bringen. In Zeiten knapper Kassen ist Umdenken wichtiger denn je. Und es gehört weit mehr dazu, als die grobe Richtung gen Horizont zu kennen."/DP/jha

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