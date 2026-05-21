Pressestimme: 'Junge Welt' zu US-Truppenabzug aus Europa

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu US-Truppenabzug aus Europa:

"Das deutsche Schweigen zum Truppenroulette hat allerdings noch eine andere Komponente: Der unzuverlässige Trump soll, zetert die deutsche Großbürgerpresse, Taiwan an Xi Jinping verschenkt haben. Wenn's stimmt, wäre der Traum von der fernöstlichen Front gegen China fast schon geplatzt. Die gegen Russland halten die NATO-Europäer mühsam aufrecht, vor allem mit deutschen Geldschüttungen. Gehen die US-Reduzierungen weiter, ist die Kriegsstrategie gegen Russland und China im Eimer. Da wird die neue deutsche EU-"Führungsmacht" zu strampeln haben."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Um drei Tage verschoben
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt19. Mai · dpa-AFX
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depotgestern, 13:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen