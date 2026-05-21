Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Völkerrecht

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Völkerrecht:

"Das Völkerrecht ist nicht schwach, weil es missachtet wird. Sein Bruch fällt gerade deshalb ins Gewicht, weil internationale Regeln relevant sind. Wer es vorschnell für tot erklärt, hilft jenen Machthabern, die diese ignorieren. Völkerrecht verhindert nicht jeden Krieg. Aber es ermöglicht, dass Verbrechen als Verbrechen bezeichnet werden können. Wer das Völkerrecht aufgibt, schafft keine realistischere, sondern eine brutalere Welt."/yyzz/DP/he