von
WH Selfinvest

Regelbasierte 3-Kerzen-Strategie für Index Long & Short - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

WH Selfinvest · Uhr
Artikel teilen:

Regelbasierte 3-Kerzen-Strategie für Index Long & Short

In dieser Webinarreihe zeigt Dr. Matthias Blankenberg-Teich eine systematisch getestete Trading-Strategie für S&P500 und Nasdaq100.

Teil 1: Drei rote Tageskerzen als Long-Signal – klare Regeln und Umsetzung

Aufzeichnung Teil 1: 


Teil 2: Drei grüne Tageskerzen als Short-Signal – klare Regeln und Umsetzung

Teil 3: Backtest – Daten und Ergebnisse


Dr. Blankenberg-Teich ist Geschäftsführer der LIT Algo Solutions GmbH und Experte für algorithmische Systeme.

    Los mit Teil 2 geht´s heute, 21.05.26, 18:00 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    Das könnte dich auch interessieren

    Quartalszahlen Q1/2026
    Nvidia übertrifft Erwartungen – Kurs kaum bewegtgestern, 20:28 Uhr · onvista
    Ein Chip von Nvidia ist zu sehen.
    Renditen steigen stark
    Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depotgestern, 13:00 Uhr · onvista
    Renditen von Anleihen auf einer Kurstafel
    Paypal, Adyen, Fiserv
    Zahlungsdienstleister sind billig – aber auch Schnäppchen?heute, 12:30 Uhr · onvista
    Jemand bezahlt online etwas.
    Märkte heute
    Nvidia wächst rasant, Intuit streicht Jobs, Airbus warntheute, 10:57 Uhr · onvista
    onvista-Chefanalyst Martin Goersch
    Weitere Artikel
    Plus-Analysen
    Paypal, Adyen, Fiserv
    Zahlungsdienstleister sind billig – aber auch Schnäppchen?heute, 12:30 Uhr · onvista
    Renditen steigen stark
    Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depotgestern, 13:00 Uhr · onvista
    Alle Plus-Analysen