Sieben überraschende Details aus dem SpaceX-Prospekt

Magst du Raketen? Dann schau unbedingt in den Wertpapierprospekt von SpaceX. Denn statt schnöder Infos gibt’s gleich zu Beginn erst einmal eine Bildergalerie von Elon Musks Raumfahrzeugen: Neun Seiten widmet der Konzern allein diesen Hochglanz-Aufnahmen.

Auch anderweitig ist der Prospekt außergewöhnlich. Einige spannende, kuriose und amüsante Details stellen wir die hier zusammen.

277 Seiten, plus Anhang

Je kolossaler die Bewertung, umso länger ist offenbar der Wertpapierprospekt. Mit 277 Seiten (plus Anhang) ist der SpaceX-Prospekt ein dicker Wälzer. Zugegebenermaßen: Heutzutage sind solche Längen durchaus üblich. Als Apple 1980 an die Börse ging, klappte das mit weniger als 50 Seiten Prospekt.

Trotzdem ist SpaceX schon ein kleiner Ausreißer. Circle Internet, einer der größten Börsengänge 2025, kam nur auf gut 220 Seiten. Bei Coreweave waren es immerhin knapp 240 Seiten. Wer also wirklich jedes Detail erfahren will, sollte sich eine große Tasse Kaffee bereitstellen. Oder gleich eine Kanne.

Ein Glossar und eine Stichelei

Gleich zu Beginn klärt der Konzern über Fachbegriffe auf. Beispielsweise, was ein MAU des KI-Modells Grok ist (jemand, der Grok mindestens einmal im Monat nutzt), oder wie das Mooresche Gesetz das Phänomen immer leistungsfähigerer Chips aufzeigt.

Daneben sind einige Einträge dabei, die verblüffen und amüsieren. So fand es SpaceX nötig, den Begriff "Megawatt" zu erklären („eine Million Watt“!). Daneben erwähnt der Konzern auch etwas, was offenbar eine kleine Stichelei gegen Microsoft ist: „Macrohard“. Laut SpaceX versteckt sich dahinter eine Plattform, mit der Prozesse optimiert werden und irgendwann eine gänzlich mit KI betriebene Software-Firma entstehen soll.

Ganz schön große Versprechen …

An dem Punkt, an dem die eigentliche Beschreibung des Geschäfts beginnt, stoßen Anleger erstmal auf ein Zitat Musks, demzufolge es nichts Spannenderes gibt, als nach den Sternen zu greifen. Also wortwörtlich.

Auch ansonsten gibt es reichlich große Versprechen (und ein bisschen Prahlerei). Die Mission von SpaceX sei laut Prospekt, Technologien zu erschaffen, um multiplanetares Leben zu ermöglichen, das Universum zu verstehen, und „das Licht des Bewusstseins zu den Sternen zu tragen“.

Besonders das Besiedeln neuer Planeten ist Musk offenbar ein Herzensanliegen. So steht im Prospekt: „Wir wollen nicht, dass die Menschen das gleiche Schicksal widerfährt wie den Dinosauriern“. Stattdessen soll SpaceX der Menschheit einen Grund geben, mit Begeisterung in die Zukunft zu sehen – angesichts der Aussicht, in eine Ära „des Überflusses und unendlichen Wohlstands“ einzutreten.

… aber gar nicht mal so viele Zahlen

Üblicherweise steht direkt auf den vordersten Seite solcher Prospekte, welchen Preis ein Konzern für einen Anteil haben möchte. Zumindest eine grobe Spanne. Doch im SpaceX-Prospekt sind diese Felder (noch) leer. Eine der wichtigsten Infos fehlt demnach, ebenso wie ein Datum für den Börsengang.

Gut, dafür gibt es ein paar andere Kennzahlen. Beispielsweise die Anzahl an Raketenstarts seit der Gründung, oder wie viele Starlink-Satelliten schon im Orbit schwirren. Das ist nett, aber so richtig viele, zuvor unbekannte Zahlen, gibt es nicht. So zeigt der Prospekt etwa, dass SpaceX 2025 knappe 19 Milliarden Umsatz gemacht hat, was jedoch bereits vor einigen Monaten durchsickerte.

Ebenfalls vorher bekannt war, dass die KI-Sparte des Konzerns, xAI, einen riesigen Kapitalhunger hat und Milliarden verschlingt, weshalb der Konzern defizitär ist. Immerhin haben Anleger das jetzt schwarz auf weiß.

Eine doch ganz interessante Zahl

Ok, vielleicht gibt es doch eine besonders spannende Zahl, die allerdings im Vorfeld ebenfalls bekannt war. SpaceX beziffert den sogenannten „TAM“ („total adressable Market“), also das gesamte, theoretisch mögliche Volumen seiner Geschäfte, mit 28,5 Billionen (!) US-Dollar. Nach eigenen Angaben hat der Konzern „den größten Markt der Menschheitsgeschichte“ identifiziert.

Diese Zahl übersteigt das deutsche Bruttoinlandsprodukt eines Jahres um den Faktor fünf. Sie ist sogar gar nicht mal so weit weg vom Schuldenberg der Vereinigten Staaten von knapp 39 Billionen Dollar. Wie kommt SpaceX auf diese gigantische Summe? Bergbau im All? Tickets für eine Mars-Kolonie?

Tatsächlich entfallen nur 370 Milliarden Dollar auf das Raumfahrt-Segment, läppische 1,2 Prozent des TAMs. 1,6 Billionen Dollar (1.600 Milliarden) soll im Optimalfall das Satelliteninternet via Starlink bringen. Und 26,5 Billionen Dollar kommen – na klar – durch das KI-Geschäft mit den revolutionären Datenzentren im Weltall.

Ein kurioser Risikofaktor

Dutzende Seiten nehmen auch die Risiken ein, auf die SpaceX hinweist. Das ist absolut üblich bei solchen Prospekten. Was dabei heraussticht: Das Risiko durch Gründer, Chef und Hauptaktionär Elon Musk.

So steht dort: „Wir sind höchst abhängig davon, dass Herr Musk weiterhin seine Dienste und Leistung erbringt, dessen Führung, Vision und Fachkenntnis kritisch für die Entwicklung unserer Technologien war.“ Weiter heißt es: „Herr Musk war und bleibt die treibende Kraft hinter unserem Wachstum, unserer Innovation und unserem Erfolg.“

Entsprechend fatal wäre es für SpaceX, wenn Musk verloren ginge, „aufgrund seines Todes, einer Behinderung oder einer anderweitigen Einschränkung“, oder weil er einfach nicht mehr möchte.

Eine dicke Belohnung – wenn die Entwicklung stimmt

Auch wenn Elon Musk in den Vorjahren vor allem als Tesla-Chef auffiel, so sind es seine SpaceX-Anteile, die zuletzt zu seinem enormen Vermögenszuwachs beigetragen haben. Wenn bei SpaceX alles richtig läuft, könnte Musk, ohnehin reichster Erdenbürger, sogar noch viel vermögender werden.

Denn wenn der Konzern einige Ziele erreicht, erhält Musk ein weiteres Paket an Anteilen. Dem Tech-Milliardär winken gleich eine Milliarde weiterer SpaceX-Aktien in 15 Tranchen á 66,6 Millionen Aktien, wenn der Kurs mitmacht. Für das erste Paket muss SpaceX mindestens 500 Milliarden Dollar an Börsenwert erreichen, diese Aktien sind Musk also praktisch schon gesichert. Um alle Aktien zu bekommen, muss die Marktkapitalisierung aber bis auf 7,5 Billionen Dollar steigen. Das entspräche dem aktuellen Börsenwert von Nvidia und Amazon zusammen.

Außerdem muss Musk noch eine zweite Bedingung für diese Aktien erfüllen, die sogar noch schwieriger erscheint, als eine Kursrally bei SpaceX zu entzünden. Denn zu den Zielvorgaben gehört auch der Aufbau einer menschlichen Kolonie auf dem Mars – mit mindestens einer Million Einwohner.

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