TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Strabag, Q1-Umsatz 07:00 AUT: AT&S, Jahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen 07:10 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk 08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen 09:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Init, Hauptversammlung 10:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung 10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung 10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung 12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung 13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung 14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung 14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung 14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung 15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung 15:00 USA: Cummins, Capital Markets Day 19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung 22:00 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Stellantis, Investor Day USA: Deere & Co, Q2-Zahlen USA: Spotify, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 4/26 01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 3/26 02:40 jPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 5/26 08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/26 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Industrieproduktion 4/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 4/26 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 3/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE EU-Kommission legt Frühjahrsprognose für die Wirtschaft vor SWE: Nato-Außenministertreffen, Helsingborg

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