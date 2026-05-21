TAGESVORSCHAU: Termine am 22. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz 07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen 08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung 09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung 10:00 DEU: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung 10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung 10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung 10:00 FRA: Carrefour, Hauptversammlung 11:00 DEU: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung 11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung 18:00 USA: Allstate, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/26 08:00 DEU: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/26 08:00 DEU: Privatkonsum Q1/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 5/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/26 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 5/26 15:00 BEL: Geschäftsklima 5/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Dritter und letzter Tag Energieministerkonferenz, Norderney BEL: Treffen der EU-Handelsminister, Brüssel SWE: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Helsingborg

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