Trading-Chance GBP/USD: Bei Schwäche Long-Chancen

Die älteste Währung der Welt

Das Britische Pfund (GBP) ist eine der faszinierendsten Währungen der Welt. Es verbindet eine jahrhundertealte Tradition nahtlos mit der modernen globalen Rohstoffwirtschaft. Von der ältesten Währung zum globalen Standard. Das Pfund Sterling ist die älteste kontinuierlich genutzte Währung der Welt. Seine Ursprünge reichen über 1.200 Jahre zurück in die angelsächsische Zeit. Der Name leitet sich historisch von einem Pfund Silber ab. Mit dem Aufstieg des Britischen Weltreichs im 19. Jahrhundert avancierte das Pfund zur unangefochtenen Leitwährung des globalen Handels. Das Empire verankerte die Währung im Goldstandard, was ihr weltweites Vertrauen einbrachte. Erst im Laufe des 20. punkthundert – beschleunigt durch zwei Weltkriege und den Aufstieg der USA – musste das Pfund seine Vormachtstellung an den US-Dollar abtreten. Dennoch verteidigte London seine Position als einer der wichtigsten Finanzplätze der Erde.

Das Pfund als heimliche Rohstoffwährung Obwohl Großbritannien heute eine moderne Dienstleistungsgesellschaft ist, besitzt das Pfund starke Eigenschaften einer Rohstoffwährung. Das liegt nicht primär an heimischen Vorkommen, sondern an der einzigartigen Struktur des Finanzplatzes London.

1. Die London Metal Exchange (LME)London ist das globale Epizentrum des Rohstoffhandels. Die London Metal Exchange ist der weltweit wichtigste Handelsplatz für Industriemetalle wie Kupfer, Aluminium, Nickel und Zink. Preise, die hier gebildet werden, gelten weltweit als Benchmark. Da für die Abwicklung dieser gigantischen Handelsvolumina und die Absicherungsgeschäfte (Hedging) immense Summen an Liquidität über den Londoner Finanzplatz fließen, beeinflusst der Rohstoffmarkt die Nachfrage nach dem Pfund direkt.

2. Globale Minengiganten unter britischer Flagge. Großbritannien ist die juristische und finanzielle Heimat einiger der größten Rohstoffkonzerne des Planeten. Giganten wie Rio Tinto und Anglo American haben ihre Hauptsitze oder Primärnotierungen an der London Stock Exchange (LSE). Auch der Energieriese BP steuert von hier aus sein weltweites Geschäft. Wenn diese Konzerne globale Milliardengewinne einfahren, Dividenden an britische Anleger ausschütten oder Übernahmen tätigen, bewegen sie enorme Kapitalströme in Pfund Sterling. Das koppelt den Wert der Währung eng an die globalen Rohstoffzyklen. Heutige Bedeutung im weltweiten Währungssystem. In der modernen globalen Finanzarchitektur nimmt das Britische Pfund eine Schlüsselrolle ein. Es ist weit mehr als nur eine nationale Währung.

Globale Reservewährung: Hinter dem US-Dollar und dem Euro belegt das Pfund stabil den dritten oder vierten Platz (im harten Wettbewerb mit dem japanischen Yen und dem chinesischen Renminbi) bei den weltweiten Währungsreserven der Zentralbanken. Handelsvolumen: Am Devisenmarkt (Forex) gehört das Währungspaar GBP/USD (bekannt als "Cable") zu den am liquidesten und meistgehandelten Paaren überhaupt.

Finanzplatz-Bonus: Durch den Status von London als führender Hub für Devisenhandel, Derivate und Versicherungen bleibt das Pfund international unverzichtbar. Selbst nach dem Brexit sichert diese tief verankerte Infrastruktur der Währung eine systemische Relevanz, die weit über das wirtschaftliche Eigengewicht Großbritanniens hinausgeht. Das Pfund Sterling bleibt damit ein hybrides Phänomen: Es ist ein historisches Monument, ein stabiler Hafen im globalen Währungskorb und gleichzeitig ein sensibler Indikator für den Puls der weltweiten Rohstoffmärkte.

Long ist Trumpf gemäß RW Predator!

Seit Oktober haben wir in unserem RW Predator auf Wochenbasis ein Long-Setup für das Währungspaar. Seither gab es bereits eine erste Aufwärtswelle, ehe es in eine mehrmonatige Konsolidierung überging. Die Chancen stehen gut, dass sich bis zum nächsten Short-Signal des Indikators weitere Aufwärtsbewegungen ausbilden, die den Kurs von „Cable“ deutlicher in die Höhe treiben. Zum Vergleich: die letzten Long-Signale brachten Bewegungen von etwa 1,20 bis 1,36 USD, von 1,06 bis 1,30 USD, sowie von 1,25 bis 1,35 USD. Derzeit liegen wir nur etwa drei Punkte über dem „Signallevel“, so dass durchaus noch mehr erwartet werde darf. Entsprechend halten wir es für potenzialträchtig, bei etwaigen Rücksetzern die lange Seite zu spielen.

Quelle: www.tradingview.com

Der Dollar

Das langfristige Potenzial des US-Dollars befindet sich in einer Phase des strukturellen Wandels, der von einer sanften Erosion seiner absoluten Dominanz geprägt ist, ohne dass seine fundamentale Rolle als globale Leitwährung unmittelbar gefährdet wäre. Seine Stärke wird gestützt durch die unübertroffene Tiefe und Liquidität der US-Finanzmärkte sowie das Fehlen einer voll ausgereiften, konvertierbaren Alternative, da weder der Euro noch der chinesische Renminbi derzeit die gleiche globale rechtliche und finanzielle Infrastruktur bieten können. Gleichzeitig leidet das Potenzial des Dollars unter erheblichen zyklischen und strukturellen Belastungen. Zu den wesentlichen Risiken gehören das anhaltend hohe Leistungsbilanzdefizit, die expansive Fiskalpolitik der USA mit einer rasant steigenden Staatsverschuldung von weit über 38 Billionen Dollar und die damit verbundenen politischen Unsicherheiten, wie die wiederkehrenden Streitigkeiten um die gesetzliche Schuldenobergrenze. Dies führt dazu, dass der Dollar überbewertet erscheint und Analysten mittelfristig mit einer volatilen Seitwärtsbewegung oder einer moderaten Abwertung gegenüber anderen Hauptwährungen rechnen. In diesem Kontext sind tatsächlich Verkäufe von US-Staatsanleihen in größerem Stil zu beobachten, allerdings primär bei einer ganz bestimmten Gruppe von Gläubigern.

Die Volksrepublik China führt diese Bewegung seit Jahren an und hat ihre Bestände an US-Anleihen massiv reduziert, was allein im Zeitraum von Ende 2024 bis Ende 2025 zu einem Nettoverkauf von rund 86 Milliarden Dollar führte. Auch andere Zentralbanken, insbesondere aus dem südostasiatischen Raum, reduzieren schrittweise ihre Engagements in amerikanischen Staatsschulden. Die Motive hierfür sind sowohl geopolitischer als auch ökonomischer Natur. Einerseits treibt das Bestreben nach De-Dollarisierung und dem Schutz vor potenziellen westlichen Sanktionen die Diversifikation der Währungsreserven voran, wobei viele Notenbanken vermehrt auf physisches Gold umsteigen. Andererseits mindern die Sorgen über die langfristige Tragfähigkeit der US-Verschuldung das Vertrauen in die traditionelle Sicherheit dieser Wertpapiere. Dieses Bild der Verkäufe ist jedoch unvollständig, ohne die Dynamik der internationalen Käuferseite zu betrachten, da die gesamten ausländischen Bestände an US-Schulden trotz der chinesischen Verkäufe auf ein Rekordhoch von über 9,4 Billionen Dollar gestiegen sind. Während staatliche Akteure und Zentralbanken im Zuge des globalen "Goldhungers" vorsichtiger agieren, greifen private ausländische Investoren und institutionelle Anleger massiv zu. Länder wie das Vereinigte Königreich, Japan und Belgien fungieren als große Nettokäufer. Sie nutzen die historisch hohen Renditen, welche die US-Regierung aufgrund des massiven Finanzierungsbedarfs bieten muss, um Kapital anzulocken.

Der Markt für US-Treasuries schrumpft also nicht, sondern restrukturiert sich von staatlichen Reservehaltern hin zu renditeorientierten privaten Händlern und verbündeten Nationen um. Die Auswirkungen dieser Umschichtungen auf den US-Dollar sind zweischneidig. Der partielle Rückzug ausländischer Zentralbanken entzieht der Währung eine verlässliche, langfristige Stütze und nährt das Sentiment eines schleichenden Bedeutungsverlusts des Dollars im globalen Finanzsystem. Wenn große Akteure wie China Dollaranleihen liquidieren, erzeugt dies unmittelbaren Abwärtsdruck auf die Währung und zwingt die USA gleichzeitig dazu, höhere Risikoaufschläge in Form steigender Renditen auf ihre Anleihen zu zahlen, um neue Käufer zu finden. Höhere Renditen wiederum verteuern die Kreditaufnahme weltweit und belasten die heimische Wirtschaft, was den Dollar schwächt. Demgegenüber steht jedoch der psychologische Effekt des "sicheren Hafens". Sobald diese steigenden Renditen oder geopolitische Spannungen zu Stress an den globalen Märkten führen, flieht internationales Kapital oft ungeachtet der strukturellen Probleme zurück in die USA, was den Dollar in Krisenzeiten paradoxerweise immer wieder abrupt aufwerten lässt. Temporäre Wetten gegen den Dollar können durchaus attraktiv sein. Und in dem Zusammenhang ist vor allem auch das Pfund wegen der Korrelation mit Rohstoffpreisen interessant.

Hierauf waren wir bereits früher eingegangen. Darum in aller Kürze und Prägnanz: Kürzlich war die Netto-Position der Commercials (das sind z.B. Großbanken, die Finanzprodukte auflegen, aber auch Währungsgeschäfte tätigen) auf über 80.000 Kontrakte Netto-Long angestiegen. Aus der Historie wissen wir, dass ab Erreichen einer Netto-Position von 80.-100.000 Kontrakte Potenzial auf der Longseite freigesetzt wird und es häufig zu mehr oder weniger großen mittelfristigen Aufwärtsschüben der britischen Währung kommt.

Fazit

Alles in allem ist das Pfund einer der Favoriten, wenn es um „Wetten“ gegen den Dollar geht. Zudem zeigen die CoT-Daten und unser RW Predator Indikator entsprechendes Potenzial der ehemaligen Welt-Leitwährung auf. Um an einem potenziellen künftigen Anstieg partizipieren zu können, haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf GBP/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 1,2686 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 1,3427 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 17. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PL5M24.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,36 USD

Unterstützungen: 1,31 und 1,33 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN PL5M24 ISIN DE000PL5M243 Basispreis 1,2686 USD K.O.-Schwelle 1,2686 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 17 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.