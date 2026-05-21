Lanxess sieht keinen Druck für schnelle Verkäufe

Trotz des vorerst gescheiterten Milliarden-Ausstiegs beim Kunststoff-Joint-Venture Envalior und der Herabstufung der Kreditwürdigkeit auf Ramschniveau plant der Spezialchemiekonzern Lanxess keine kurfristigen Verkäufe von Unternehmensteilen. Auch eine Kapitalerhöhung sei derzeit nicht vorgesehen, sagte Finanzvorstand Oliver Stratmann am Donnerstag auf der virtuellen Hauptversammlung des Kölner Unternehmens.

"Wir sehen keinen akuten ‌Handlungsdruck für kurzfristige oder nicht wertorientierte Asset-Verkäufe", erklärte der Manager. Der Konzern sei langfristig solide finanziert und verfüge über ungenutzte Kreditlinien in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.

Kritik an Lanxess nach Gewinneinbruch

Zuvor hatten Aktionärsvertreter ⁠angesichts eines massiven ⁠Gewinneinbruchs und des abgestürzten Aktienkurses scharfe Kritik an der Strategie geübt. Der Konzern sei in den vergangenen Jahren zwar umgebaut, aber nicht wetterfest gemacht worden. Aus dem Ziel, Lanxess stärker und robuster zu machen, sei ein deutlich kleinerer, verletzlicherer Konzern geworden, kritisierte Linus Vogel von der Fondsgesellschaft Deka Investment.

Strukturell wirke Lanxess heute weniger wie ein widerstandsfähiger Spezialchemiekonzern und mehr ‌wie ein "geschrumpfter Zykliker". Die Deka verweigerte dem Aufsichtsratsvorsitzenden und ‌Ex-Vorstandsmitglied Rainier van Roessel wegen mangelnder Unabhängigkeit die Entlastung und stimmte gegen den Vergütungsbericht. Auch DSW und SdK zeigten sich enttäuscht über die operative Entwicklung und den Kursverfall.

Vorstandschef Matthias Zachert verteidigte den Kurs ⁠und verwies auf das historisch schlechte Branchenumfeld. Die Chemieindustrie befinde sich in einer tiefen Krise, die ‌von schwacher Nachfrage, geopolitischen Spannungen und Preisdruck aus ⁠Asien geprägt sei. Im ersten Quartal war das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um gut 29 Prozent auf 94 Millionen Euro eingebrochen.

Zachert bekräftigte jedoch das Jahresziel eines operativen Gewinns zwischen 450 und 550 Millionen Euro und hofft auf eine konjunkturelle Belebung ‌in der zweiten Jahreshälfte. Leichten Rückenwind verspürt Lanxess ⁠derzeit durch Lieferschwierigkeiten asiatischer Konkurrenten infolge des ⁠Iran-Krieges, die Preiserhöhungen erleichtern.

Lanxess kämpft weiter mit Bilanzsorgen

Überschattet wurde das Aktionärstreffen von anhaltenden Bilanzsorgen. Im März hatte der Finanzinvestor Advent den Kauf des verbliebenen Lanxess-Anteils von knapp 41 Prozent an Envalior vorerst platzen lassen und sich dabei auf fehlende Finanzierungsmöglichkeiten berufen. Damit entgingen Lanxess rund 1,2 Milliarden Euro, die für den Schuldenabbau eingeplant waren.

In der Folge entzog die Ratingagentur Moody's dem Konzern den begehrten "Investment Grade"-Status. Stratmann betonte jedoch, Lanxess strebe die Rückkehr zu einem soliden Investment-Grade-Rating an. Ab 2027 gebe es weitere vertragliche Verkaufsoptionen für den Envalior-Anteil, spätestens 2028 sei ⁠Advent dann verpflichtet, mindestens die Hälfte zu übernehmen.