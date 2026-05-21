Trump: USA entsenden zusätzlich 5.000 Soldaten nach Polen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will zusätzlich 5.000 US-Soldaten nach Polen entsenden. Das kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an./rin/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Außenamtssprecher äußert sichIran: Weitere Verhandlungsvorschläge mit USA ausgetauscht18. Mai · dpa-AFX
Plus-Analysen
Paypal, Adyen, FiservZahlungsdienstleister sind billig – aber auch Schnäppchen?heute, 12:30 Uhr · onvista