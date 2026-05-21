Trump: USA entsenden zusätzlich 5.000 Soldaten nach Polen

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will zusätzlich 5.000 US-Soldaten nach Polen entsenden. Das kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an./rin/DP/he

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