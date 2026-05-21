Türkei: Absetzung von Oppositionspartei-Chef angeordnet

ANKARA (dpa-AFX) - Ein Gericht in Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Der Aktienmarkt in der Türkei geriet spürbar untser Druck./mee/DP/men