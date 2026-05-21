Umfrage deutet an, dass deutsche Wirtschaft im Mai schrumpft

Der vom Nahost-Krieg ausgelöste Ölpreisschock lässt die deutsche Wirtschaft einer Umfrage zufolge auch im Mai schrumpfen. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg zwar unerwartet um 0,2 Punkte auf 48,6 Zähler. ‌Das Barometer blieb damit aber den zweiten Monat in Folge unter der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert. Das teilte ⁠der Finanzdienstleister ⁠S&P Global am Donnerstag zu seiner monatlichen Unternehmensbefragung mit. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten eine Stagnation auf dem Vormonatswert erwartet.

"Die deutsche Wirtschaft liegt im zweiten Quartal auf Schrumpfkurs", erklärte Phil Smith, Ökonom bei S&P Global Market Intelligence. In den ersten drei Monaten ‌des Jahres hatte es noch zu einem ‌Wachstum von 0,3 Prozent gereicht. Auch die Bundesregierung rechnet im Frühjahr infolge des Iran-Kriegs mit einem Rückschlag für die Konjunktur. "Aktuelle Indikatoren deuten auf einen ⁠deutlichen Dämpfer im zweiten Quartal hin", heißt es im aktuellen Monatsbericht des ‌Wirtschaftsministeriums. Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und ⁠Unsicherheit belasteten die Stimmung in Unternehmen wie in privaten Haushalten.

Besonders schwach schnitten im Mai die Dienstleister ab. Hier legte der Indikator zwar von 46,9 auf 47,8 Punkte zu, blieb aber deutlich ‌unter der Marke von 50. ⁠Das Barometer für die Industrie gab ⁠von 51,4 auf 49,9 Zähler nach. Angesichts sinkender Aufträge und des nahezu stagnierenden Produktionswachstums scheine hier der Aufschwung nachzulassen. Die Industrie hatte zuvor noch davon profitiert, dass ihre Kunden ihre Lager aufgefüllt haben, um Preissteigerungen und Lieferengpässen zuvorzukommen.

"Die Störungen durch die faktische Sperrung der Straße von Hormus schlugen sich abermals in den Preisen nieder", sagte Smith. So habe sich der Kostenanstieg aufgrund von Dominoeffekten ⁠aus höheren Energiepreisen und Lieferengpässen weiter erhöht.