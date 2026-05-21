US-Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Gestiegene Rohölpreise belasteten die Kurse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,32 Prozent auf 108,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,60 Prozent.

Am Mittwoch hatten die Anleihen noch von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und einer allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten profitiert und zugelegt. Die positivere Stimmung hielt jedoch nicht lange an. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und die Ölpreise stiegen wieder an.

Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Anleihemarkt kaum. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche wie erwartet etwas gesunken. Deutlich stärker als erwartet hat sich die Stimmung in der Region Philadelphia im Mai eingetrübt. Der sogenannte Philly-Fed-Index signalisiert jetzt einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Region./jsl/he