US-Außenminister: Kaum Chancen auf friedliche Einigung mit Kuba

21. ⁠Mai (Reuters) - US-Außenminister Marco Rubio sieht kaum Chancen auf eine friedliche Einigung mit Kuba. Zwar bevorzuge die Regierung in Washington stets eine Verhandlungslösung, sagte Rubio ‌am Donnerstag. Angesichts der aktuellen Führung in Havanna sei die Wahrscheinlichkeit dafür jedoch gering. Sollte ⁠es ⁠dort zu einem Umdenken kommen, stehe Washington bereit. "Bis dahin werden wir tun, was nötig ist", erklärte der Außenminister vor seiner Abreise zu einem Nato-Treffen in Schweden. Er wies den Vorwurf ‌zurück, die USA betrieben in ‌Kuba ein "nation building", den Aufbau neuer Staatsstrukturen. Das Vorgehen diene vielmehr der nationalen Sicherheit der USA.

US-Präsident ⁠Donald Trump strebt einen Machtwechsel in dem Karibikstaat ‌an, der seit der ⁠Revolution von 1959 kommunistisch regiert wird. Die Beziehungen der beiden langjährigen Rivalen aus dem Kalten Krieg hatten am Mittwoch einen ‌neuen Tiefpunkt erreicht: ⁠Die USA erhoben Mordanklage gegen ⁠den früheren kubanischen Präsidenten Raúl Castro. Ungeachtet der Spannungen hat Kuba Rubio zufolge jedoch ein US-Angebot für humanitäre Hilfe in Höhe von 100 Millionen Dollar angenommen.

(Bericht von Katharine Jackson, Doina Chiacu und Michelle NicholsBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Jörn Poltz.Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)