AMD investiert zehn Milliarden Dollar in Taiwans KI-Sektor

Der US-Chipkonzern AMD will mehr als zehn Milliarden Dollar in Taiwan investieren, um seine Kapazitäten für den Bau von KI-Chips zu erweitern. Angesichts der raschen Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) bauten Kunden ihre Infrastruktur zügig aus, um den wachsenden Rechenbedarf zu decken, erklärte Konzernchefin Lisa Su am Donnerstag.
Durch eine Vertiefung der Partnerschaften mit taiwanischen Unternehmen könne AMD Unternehmen helfen, KI-Systeme der nächsten Generation schneller einzuführen.
Analysten sehen AMD als wichtigsten Herausforderer des US-Rivalen Nvidia, der den Markt für KI-Chips bislang dominiert. Taiwan spielt eine zentrale Rolle in der weltweiten KI-Lieferkette, auf die Konzerne wie Apple angewiesen sind.
Geplant sei unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Chip-Verpacker und -Tester ASE sowie dessen Tochter SPIL, um energieeffizientere Technologien für KI-Systeme zu entwickeln, teilte AMD mit.
Diese sollen die neuen "Venice"-Prozessoren des US-Herstellers unterstützen, die auf der fortschrittlichen Zwei-Nanometer-Technologie des weltgrößten Auftragsfertigers TSMC basieren.
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