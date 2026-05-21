AMD investiert zehn Milliarden Dollar in Taiwans KI-Sektor

Der US-Chipkonzern AMD will mehr als zehn Milliarden Dollar in Taiwan investieren, um seine Kapazitäten für den Bau von KI-Chips ‌zu erweitern. Angesichts der raschen Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) bauten Kunden ihre Infrastruktur zügig ⁠aus, ⁠um den wachsenden Rechenbedarf zu decken, erklärte Konzernchefin Lisa Su am Donnerstag.

Durch eine Vertiefung der Partnerschaften mit taiwanischen Unternehmen könne AMD Unternehmen helfen, KI-Systeme ‌der nächsten Generation schneller einzuführen.

Analysten ‌sehen AMD als wichtigsten Herausforderer des US-Rivalen Nvidia, der den Markt für KI-Chips bislang ⁠dominiert. Taiwan spielt eine zentrale Rolle in ‌der weltweiten KI-Lieferkette, auf ⁠die Konzerne wie Apple angewiesen sind.

Geplant sei unter anderem eine Zusammenarbeit mit dem taiwanesischen Chip-Verpacker und -Tester ASE sowie ‌dessen Tochter SPIL, ⁠um energieeffizientere Technologien für ⁠KI-Systeme zu entwickeln, teilte AMD mit.

Diese sollen die neuen "Venice"-Prozessoren des US-Herstellers unterstützen, die auf der fortschrittlichen Zwei-Nanometer-Technologie des weltgrößten Auftragsfertigers TSMC basieren.