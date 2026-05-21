US-Luftfahrtbehörde knüpft SpaceX-Startpläne an höhere Zuverlässigkeit

Reuters · Uhr
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, 21. ⁠Mai (Reuters) - Die US-Luftfahrtbehörde FAA knüpft die Genehmigung für die ehrgeizigen Startpläne des Raumfahrtunternehmens SpaceX an eine höhere Zuverlässigkeit. FAA-Chef Bryan Bedford sagte am Mittwoch, er habe sich mit ‌SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell getroffen. Diese habe ihm von dem Ziel des Unternehmens berichtet, innerhalb von fünf Jahren 10.000 ⁠Starts ⁠pro Jahr zu erreichen. Die FAA müsse jedoch eine deutlich höhere Zuverlässigkeit sehen, bevor sie eine solche Ausweitung genehmigen könne, sagte Bedford vor Journalisten. "Wir müssen viel mehr Zuverlässigkeit sehen." Die FAA lizenziert alle kommerziellen Weltraumstarts ‌und ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ‌diese den zivilen Flugverkehr nicht beeinträchtigen. Eine Stellungnahme von SpaceX lag zunächst nicht vor.

Im Jahr 2025 führte SpaceX 170 ⁠Starts durch und brachte dabei rund 2500 Satelliten in den ‌Orbit. SpaceX-Chef Elon Musk hatte ⁠in einem diese Woche ausgestrahlten Video-Interview erklärt, das Unternehmen wolle 10.000 Kommunikationssatelliten pro Jahr starten.

SpaceX hat im April einen vertraulichen Antrag für einen Börsengang ‌in den USA eingereicht. ⁠Mit einem angepeilten Emissionsvolumen von ⁠75 Milliarden Dollar wäre es das größte Debüt der Geschichte. Dabei könnte SpaceX eine Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen Dollar erreichen. Insidern zufolge will SpaceX-Gründer Elon Musk das Debüt von SpaceX auf den 12. Juni vorziehen. Ursprünglich war es für Ende Juni erwartet worden.

(Bericht von David Shepardson und Hakan Ersen, geschrieben von Esther ⁠Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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