Visium sichert sich strategische Finanzierung von erstklassigen Investoren und Unicorn-Gründern



EQS-Media / 21.05.2026 / 09:36 CET/CEST



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Unterstützt von führenden europäischen Investoren und KI-Gründern wird Visium seine Enterprise-KI-Geschäftsaktivitäten in Europa und den Vereinigten Staaten weiter ausbauen.

LAUSANNE, SCHWEIZ — Visium SA, der führende KI- und Datenpartner für Unternehmen in stark regulierten Branchen, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner ersten institutionellen Finanzierungsrunde bekannt.

Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Columbus Venture Partners und Concentric angeführt, unter Beteiligung eines ausgewählten Syndikats von Unicorn-Gründern, die einige der bedeutendsten KI- und Technologieunternehmen des vergangenen Jahrzehnts aufgebaut und skaliert haben. Die Höhe der Finanzierung wurde nicht bekannt gegeben.

Visium wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lausanne in der Schweiz. Das Unternehmen entwickelte sich von einem vollständig eigenfinanzierten Unternehmen zu einem Team aus 100 KI-Expert:innen in ganz Europa und realisierte mehr als 250 KI- und Datenlösungen für globale Marktführer aus den Bereichen Life Sciences, Spezialchemie sowie weiteren stark regulierten Industrien.

Zu den Kunden zählen Roche, Novartis sowie mehrere der 20 größten Pharmaunternehmen weltweit. Darüber hinaus arbeitet Visium mit führenden Unternehmen der Spezialchemie wie dsm-firmenich zusammen, wo Visium an einer KI-Innovation an der technologischen Spitze mitwirkte, die bei den Swiss Digital Economy Awards 2021 ausgezeichnet wurde.

Mit dieser Finanzierung beschleunigt Visium seine Expansion in Europa und den Vereinigten Staaten und erweitert sowohl seine Teams als auch seine Produktkompetenzen, um seinen Ansatz einem breiteren Kreis globaler Unternehmen zugänglich zu machen. Visium wurde zudem unter den „Top 100 Fastest Growing Companies in Europe“ der Financial Times ausgezeichnet.

Ein Syndikat aus Tier-1-VCs und prägenden KI- & Tech-Gründern

Columbus Venture Partners ist eine spanische Venture-Capital-Gesellschaft mit Spezialisierung auf Biotechnologie und Life Sciences. Mit mehr als 800 Millionen Euro Assets under Management verfolgt das Unternehmen ein differenziertes Investmentmodell und verfügt über eine starke Erfolgsbilanz beim Aufbau industrieller Plattformen für fortschrittliche Therapien.

Concentric, der in London ansässige Venture-Capital-Fonds mit aktivem Beteiligungsansatz, gegründet von Kjartan Rist und Denis Shafranik, investiert in softwaregetriebene Unternehmen, die traditionelle Industrien transformieren, und ist bekannt für seinen partnerschaftlichen und operativ aktiven Ansatz in der Zusammenarbeit mit Gründern.

Zu den beteiligten Angel-Investoren zählen:

Sam Bourton: Mitgründer & CTO von QuantumBlack

Peter Lindholm: Mitgründer und ehemaliger Co-CEO der Frontier Car Group, Chairman und Mitgründer von UNARIC

Thomas Wolf: Mitgründer und Chief Science Officer von Hugging Face

Peter Sarlin (und Syndikat): Gründer und Chairman von PostScriptum, QuTwo und NestAI

Ein entscheidender Moment für Visium

Damià Tormo, General Partner, Columbus Venture Partners

„Unsere Investition in Visium basiert auf der klaren These, dass generative KI operative Prozesse in der Pharma- und Biotechnologiebranche grundlegend neu definiert. Ihre Fähigkeit, komplexe Workflows agil zu gestalten, zu automatisieren und zu optimieren, ermöglicht es Pharmaunternehmen, CROs und F&E-Teams, Entwicklungszeiten sowie operative Belastungen im Zusammenhang mit der Arzneimittelentwicklung erheblich zu reduzieren. Visium steht im Zentrum dieser Transformation, beseitigt strukturelle Engpässe und beschleunigt datengetriebene Entscheidungsprozesse.“

Denis Shafranik, Co-Founder und Partner, Concentric

„Großartige Unternehmen werden von großartigen Gründern aufgebaut – und Alen ist einer davon. Bereits nach unserem ersten Gespräch machten seine Ambitionen und das außergewöhnliche Team, das er aufgebaut hat, die Entscheidung einfach. Was Visium schafft, ist eine Blaupause dafür, wie traditionelle Industrien transformiert werden. Diese Mission steht im Zentrum des aktivistischen Ansatzes von Concentric, und wir sind stolz darauf, Visium im nächsten Kapitel zu begleiten.“

Alen Arslanagic, CEO und Gründer, Visium SA

„Wir haben Visium acht Jahre lang eigenfinanziert aufgebaut, weil wir von Anfang an wussten, dass die Schaffung transformativer und nachhaltiger Werte durch KI wesentlich schwieriger sein würde, als die meisten erwartet haben. Deshalb haben wir standardisierte und skalierbare Komponenten sowie End-to-End-Fähigkeiten an der Schnittstelle von strategischer Transformation, tiefgreifender Branchenexpertise, KI, Daten- und Plattform-Engineering entwickelt. Wir waren überzeugt, dass nur diese Kombination die Einführung produktionsreifer KI-Systeme ermöglichen kann, die echten strategischen Mehrwert schaffen.

Diese Finanzierungsrunde steht nicht allein für Kapital. Sie bedeutet die Zusammenarbeit mit Investoren und erfahrenen Technologieunternehmern, deren DNA wir bewundern. Columbus bringt unvergleichliche Erfahrung beim Skalieren von Life-Sciences-Unternehmen mit, Concentric einen aktivistischen Partnerschaftsansatz, der unserer eigenen Zusammenarbeit mit Kunden entspricht, und die beteiligten Unternehmer haben einige der wichtigsten KI- und Technologieunternehmen des vergangenen Jahrzehnts aufgebaut. Wir sind mehr als bereit für das nächste Kapitel.“

Verstärkung der Gremien

Visium kündigt strategische Neubesetzungen im Board of Directors an:

Sam Bourton: Mitgründer von QuantumBlack

Javier Fernández: Operating Partner, Columbus Venture Partners

Denis Shafranik: Co-Founder und Partner, Concentric

Urban Lankes: Chairman von biGENIUS und Coople Schweiz

Zur weiteren Stärkung seiner wissenschaftlichen und kommerziellen Expertise erweitert Visium zudem sein Advisory Board um:

Jayanth Sridhar: CEO von AveThera GmbH

Dr. Christiane Hamacher: Ehemalige Pharma- und Biotech-Managerin sowie CEO

Peter Sarlin: Gründer und Chairman von PostScriptum, QuTwo und NestAI



Kontakt

Adnana Pidro

adnana.pidro@visium.com

Emittent/Herausgeber: Visium SA

Schlagwort(e): Forschung/Technologie

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