WDH/Türkei: Absetzung von Oppositionspartei-Chef angeordnet

dpa-AFX · Uhr
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(Wiederholung, überflüssiger Buchstabe im vorletzten Wort entfernt.)

ANKARA (dpa-AFX) - Ein Gericht in Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özgür Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Der Aktienmarkt in der Türkei geriet spürbar unter Druck./mee/DP/men

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