Westliche Staaten empört über israelischen Minister nach Video von Gaza-Aktivisten

Jerusalem, 21. Mai (Reuters) - ⁠Westliche Regierungen haben mit Empörung auf ein Video des rechtsextremen israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, reagiert. Darin verhöhnt er auf dem Boden fixierte Aktivisten einer Gaza-Hilfsflotte. Die Behandlung der Inhaftierten durch Polizisten unter Ben-Gvirs Führung zog auch Kritik des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sowie der USA nach sich. In ganz Europa bestellten Regierungen israelische Botschafter ein. Auch die Bundesregierung verurteilte das Vorgehen des israelischen Ministers.

Italien forderte eine ‌Entschuldigung, Spanien erklärte, es werde die Misshandlung seiner Bürger nicht dulden, Frankreich verlangte die Freilassung aller Inhaftierten. Das britische Außenministerium teilte mit, das Video verletze die grundlegendsten Maßstäbe für Respekt und Würde. Der polnische Außenminister forderte ein Einreiseverbot für Ben-Gvir. Der US-Botschafter ⁠in Israel, Mike ⁠Huckabee, sagte, der Minister habe die Würde seines Landes verraten.

Zwei italienische Aktivisten erhoben schwere Vorwürfe wegen körperlicher Misshandlung. Der Journalist Alessandro Mantovani, der vorzeitig in seine Heimat zurückgeflogen wurde, berichtete nach seiner Ankunft in Rom von Schlägen ins Gesicht und Tritten gegen die Beine. "Das sind Leute, die wissen, was sie tun, deshalb habe ich keine größeren sichtbaren Spuren", sagte er. Dabei hätten die Täter "Willkommen in Israel" gesagt. Der italienische Abgeordnete Dario Carotenuto erklärte, er sei während der Haft ins Auge geschlagen und getreten worden. Das israelische Außenministerium ‌äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

"SEHT SIE EUCH JETZT AN"

In dem Video ‌Ben-Gvirs ist zu sehen, wie Polizisten eine Aktivistin zu Boden drücken, nachdem sie "Free, free Palestine" gerufen hat. Zudem zeigt es Dutzende inhaftierte Aktivisten, die mit auf dem Rücken gefesselten Händen in Reihen knien. Während der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen, die nach den Hamas-Angriffen vom Oktober 2023 begann, ließen ⁠israelische Truppen inhaftierte Palästinenser häufig in ähnlicher Weise auf dem Boden kauern. "Seht sie euch jetzt an. Seht, wie sie jetzt aussehen, keine ‌Helden und gar nichts", sagt Ben-Gvir in dem Clip, während er ⁠mit einer großen israelischen Flagge an den Aktivisten vorbeigeht.

Netanjahu erklärte, das Verhalten des Ministers entspreche nicht den Werten und Normen Israels. Die Veröffentlichung der Videos im Wahlkampfstil durch Ben-Gvir und Verkehrsministerin Miri Regev gilt als Versuch, vor möglichen vorgezogenen Neuwahlen in Israel nationalistische Wähler zu umwerben. Das Parlament hatte in dieser Woche einen ersten Schritt zur Auflösung gemacht. ‌Kanada und Spanien haben unter anderem wegen des Vorwurfs der Anstachelung zur ⁠Gewalt gegen Palästinenser Sanktionen gegen Ben-Gvir und den rechtsextremen ⁠Finanzminister Bezalel Smotrich verhängt.

HILFSGÜTER IN GAZA WEITERHIN KNAPP

Die rund 430 Aktivisten, deren Schiffe am Mittwoch in internationalen Gewässern vom israelischen Militär abgefangen worden waren, sind inzwischen aus Israel abgeschoben worden. Das israelische Außenministerium teilte am Donnerstag mit, dass alle Teilnehmer der Flotte das Land verlassen hätten. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hatte Sonderflüge angekündigt, um türkische Staatsbürger sowie Teilnehmer aus Drittländern in die Türkei zu bringen.

Unter den Abgeschobenen auf dem Weg in die Türkei befanden sich nach Angaben des Außenministeriums in Paris auch 37 französische Staatsbürger. Spaniens Außenminister erklärte, etwa 44 spanische Teilnehmer würden Israel um 13.00 Uhr MESZ verlassen. Die Organisatoren der Flotte wollten nach eigenen Angaben die israelische Blockade des Gazastreifens durchbrechen, um humanitäre Hilfe zu liefern. Hilfsorganisationen zufolge sind Hilfsgüter dort trotz einer ⁠seit Oktober 2025 geltenden und von den USA vermittelten Feuerpause weiterhin knapp.

(Bericht von Rami Ayyub, Mitarbeit John Irish in Paris, Tuvan Gumrukcu in Ankara und Matteo Negri in RomBearbeitet von William Maclean und Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)