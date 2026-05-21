Zahlungsdienstleister sind billig – aber auch Schnäppchen?
onvista · Uhr
Die Aktien von Zahlungsdienstleistern wie Paypal, Adyen oder Fiserv sind dramatisch abgestürzt und inzwischen sehr niedrig bewertet. Das lockt Schnäppchen-Jäger an. Was die vor einem Kauf bedenken sollten.
Quelle: Adobe.com/Mymemo
Wer antizyklisch investieren will, sucht am besten Aktien in den Branchen, die gerade absolut verhasst sind. Und kaum eine Branche schmäht der Markt aktuell mehr als Zahlungs-Dienstleister. Prominentestes Beispiel ist Paypal.
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