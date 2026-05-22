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Abgesicherte Einkommens-Strategien mit Optionen inkl. LIVE-Handel (kostenloser Livestream heute ab 16:00 Uhr)

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Abgesicherte Einkommens-Strategien mit Optionen inkl. LIVE-Handel

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Das Training richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir lernen zwei Strategien, analysieren Aktien und handeln live an den Märkten.

Profitrader Markus Herfert verbindet Marktverständnis und Psychologie und vermittelt Optionshandel klar, einfach und mit Freude.

    Freitag, 22.05.26, 16:00 - 20:00 Uhr

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    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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