Dax nähert sich 25.000 Punkten

Die Anleger setzen am Freitag bei deutschen Aktien auf ausbleibende Kampfhandlungen im Iran. Mit einem Anstieg um zuletzt 1,1 Prozent auf 24.870 Punkte besiegelt der Dax eine sehr starke Woche, in der er sein Plus aktuell auf fast vier Prozent gesteigert hat. Der Leitindex machte einen erneuten Schritt hin zur psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten, zu der am Nachmittag im Tageshoch nur noch 56 Punkte fehlten.

"Offenbar glauben die Börsen nicht mehr an eine erneute Eskalation der Kampfhandlungen am Persischen Golf", schrieb LBBW-Stratege Berndt Fernow. Es zeichne sich zwar keine nachhaltige Friedenslösung ab, aber eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen werde auch unwahrscheinlicher. Nach dem Mittag stützte auch die Aussage aus dem Iran, dass in den vergangenen 24 Stunden 35 Schiffe die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus passiert haben sollen.

Fernow sieht das weitere Überraschungspotenzial nach oben aber begrenzt, und so tut sich der Dax bislang schwer damit, erneut die 25.000-Punkte-Marke zu testen. Selbst wenn der Konflikt tatsächlich auf konstruktive Art gelöst würde, könne der Effekt davon dann schnell verpuffen und einer Betrachtung der entstandenen ökonomischen Schäden weichen, warnte Fernow. Im Dax sei deshalb "der Kampf zwischen Bullen und Bären noch nicht entschieden".

Andere Indizes folgten dem Dax nach oben. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten zeigte sich am Nachmittag 1,1 Prozent höher bei 32.156 Punkten, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx mit einem Prozent im Plus lag. Die US-Börsen wurden zu diesem Zeitpunkt ebenfalls höher erwartet. Kursgewinne hatte es am Freitag auch in Asien gegeben.