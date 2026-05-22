Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet starke Woche unter 25.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Freitag mit Blick auf den Iran-Krieg optimistisch geblieben. Mit einem Anstieg um 1,15 Prozent auf 24.888,56 Punkte besiegelte der Dax eine sehr starke Woche, in der er sein Plus auf fast vier Prozent ausbauen konnte. Die psychologisch wichtige Hürde von 25.000 Zählern war jedoch erneut zu hoch, auch wenn der deutsche Leitindex zeitweise bis auf 56 Punkte an die runde Marke heranrückte. Der MDax der mittelgroßen Werte ging 0,95 Prozent höher mit 32.108,27 Zählern ins Wochenende.

"Der Markt läuft weiterhin über geopolitisches Glatteis", kommentierte Marktanalyst Timo Emden angesichts der stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. "Zwar glauben inzwischen viele Marktteilnehmer nicht mehr an eine unkontrollierte militärische Eskalation, doch eine spürbare Entwarnung an den Börsen dürfte vorerst ausbleiben." Von Sorglosigkeit könne weiterhin keine Rede sein. Neue Schlagzeilen im Krieg würden bereits immer wieder ausreichen, um die Kurse kurzfristig in die eine oder andere Richtung zu treiben, ergänzte Emden.

Zu den positiven Schlagzeilen zählte am Freitag die Meldung aus dem Iran, dass in den vergangenen 24 Stunden 35 Schiffe die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus passiert haben. Etwas Rückenwind lieferten außerdem überraschend positive Konjunkturdaten aus Deutschland. So ist die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal trotz des Iran-Kriegs leicht gewachsen. Obendrein legte das Ifo-Geschäftsklima unerwartet zu./niw/he