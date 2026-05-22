ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Walmart auf 'Analyst Focus List' - Ziel 137 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Dividenden-Aristokraten
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie von Walmart auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung lautet beim Kursziel von 137 US-Dollar nach wie vor "Overweight". Christopher Horvers sieht Walmart als "Wachstumsidee" und in dem jüngsten Kursrückgang eine Kaufgelegenheit, wie er am Donnerstagabend nach den Quartalszahlen des Einzelhändlers schrieb./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / EDT

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