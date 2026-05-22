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APA ots news: Allianz Österreich auf Spitzenplatz der Best Workplaces Austria 2026

Wien (APA-ots) - - Great Place To Work® bestätigt erneut die Allianz als  
einen der 
besten Arbeitgeber des Landes 

- Platz 2 in der Kategorie XL - und als einzige Versicherung im 
gesamten Ranking 

- Allianz Österreich bereits zum vierten Mal in Folge als "Great 
Place to Work" zertifiziert 

Die Allianz Österreich zählt, wie schon im Vorjahr, auch im Jahr 
2026 offiziell zu den Best Workplaces Austria. Das internationale 
Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place To Work® hat heute die 
Top-Arbeitgeber:innen des Landes ausgezeichnet. Die Allianz konnte 
sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern und ist mit 
Platz 2 in der Kategorie XL (mehr als 500 Mitarbeitende) erneut unter 
den besten Unternehmen Österreichs vertreten - als einzige 
Versicherung, die ausgezeichnet wurde. 

Grundlage der Auszeichnung ist eine unabhängige Analyse der 
Arbeitsplatzkultur sowie eine anonyme Befragung der 
Mitarbeiter:innen. Bewertet werden zentrale Dimensionen wie 
Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Die 
Rückmeldungen der Allianz-Belegschaft zeigten auch heuer deutlich: 
Vertrauen, Zusammenhalt und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, 
prägen die tägliche Zusammenarbeit. 

Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich, betont: "Unser Aufstieg 
auf Platz 2 und die erneute Auszeichnung als Best Workplace sind für 
uns ein starkes Signal: Exzellenz und ein positives, wertschätzendes 
Arbeitsumfeld sind kein Widerspruch, sie sind die Grundlage für 
nachhaltigen Erfolg. Dass wir dabei als einziges 
Versicherungsunternehmen in Österreich ausgezeichnet wurden, 
unterstreicht unseren Anspruch, Maßstäbe zu setzen. Bei der Allianz 
Österreich schaffen wir bewusst ein Umfeld, in dem Menschen ihr 
Potenzial entfalten, Verantwortung übernehmen und gemeinsam 
Spitzenleistung möglich machen. Ein großes Dankeschön an unsere 
Mitarbeiter:innen, die diese Auszeichnung möglich gemacht haben." 

"Diesen Erfolg verdanken wir vor allem unseren Kolleg:innen", 
ergänzt Stefan Weinhofer, Head of People & Culture der Allianz 
Österreich. "Ihre Leidenschaft, ihr Gestaltungswille und ihr Mut, 
Dinge zu hinterfragen und besser zu machen, haben einen Arbeitsplatz 
geschaffen, an dem Menschen gerne arbeiten. Das starke Feedback in 
der Great-Place-to-Work-Befragung und die erneute Auszeichnung als 
Best Workplace sind ein klarer Beweis dafür." 

Zwtl.: Arbeiten bei der Allianz Österreich 

Die Allianz Österreich hat ihren Sitz im ICON Tower am Wiener 
Hauptbahnhof, einem der modernsten und nachhaltigsten Bürogebäude des 
Landes. Eine gelebte Du-Kultur über alle Hierarchieebenen und ein 
respektvoller Umgang auf Augenhöhe prägen das Arbeitsumfeld. Rund 
1.700 Mitarbeitende sind hier in über 100 unterschiedlichen 
Berufsbildern tätig. 

Großer Wert wird auf persönliche und fachliche Weiterentwicklung 
gelegt: Zahlreiche Lernangebote, fix eingeplante Lernzeiten und eine 
fördernde Führungskultur schaffen optimale Voraussetzungen für 
Wachstum. Darüber hinaus engagiert sich die Allianz aktiv für eine 
vielfältige Unternehmenskultur, z.B. durch Arbeitsgruppen und 
Inklusionsnetzwerke. 

Gesundheit und Vorsorge haben einen hohen Stellenwert. 
Mitarbeitende profitieren von Angeboten wie Arbeitsmedizin, Fitness- 
und Ernährungsprogrammen, kostenloser psychologischer Beratung ( 
Instahelp), Sportverein, Turnieren und weiteren 
Gesundheitsinitiativen. Eine betriebliche Altersvorsorge sowie 
attraktive Konditionen auf Versicherungsprodukte ergänzen das 
Vorsorgepaket. 

Zusätzlich bietet die Allianz zahlreiche Benefits, darunter 
Mitarbeiter:innen-Aktien, bis zu 25 Tage Arbeiten aus dem Ausland, 
flexible Home-Office-Regelungen, Essenszuschüsse, Shopping- 
Vergünstigungen und vieles mehr. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom 

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