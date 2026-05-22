APA ots news: UNIQA: Cyberangriffe sind Top Unternehmensrisiko

dpa-AFX · Uhr
Cybersecurity
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    Neuer Unternehmensschutz Cyber mit 24/7 Soforthilfe als  
Reaktion auf Risikoentwicklung 

Wien (APA-ots) - Steigende Cybercrime-Zahlen und wachsende finanzielle  
Schäden rücken 
Cyberrisiken in den Fokus professionellen Risikomanagements. Mit dem 
neuen Unternehmensschutz Cyber bietet UNIQA Unternehmen ab sofort 
umfassenden Versicherungsschutz inklusive Incident Response. 

Cyberangriffe zählen mittlerweile zu den größten operativen und 
finanziellen Risiken für Unternehmen. Laut KPMG Cybersecurity-Studie 
2026 sind Cyberangriffe auf heimische Unternehmen in den letzten 
zwölf Monaten von einem bereits hohen Niveau weiter gestiegen. Eine 
weitere Erkenntnis des Reports: Künstliche Intelligenz spielt 
mittlerweile eine große Rolle. Cyberangriffe sind deutlich 
professioneller, schneller und schwerer zu erkennen. 25 Prozent der 
Befragten sagen, dass Cyberangriffe auf ihr Unternehmen stark bzw. 
eher zugenommen haben. Jeder 8. Cyberangriff war dabei erfolgreich 
und überwand die Sicherheitsbarrieren der Unternehmen. Die 
Auswirkungen sind meist folgenschwer: So führten 30 Prozent dieser 
Cyberangriffe zu einem länger andauernden Unternehmensstillstand. 

Wenn IT-Systeme kompromittiert werden, Daten abfließen oder der 
Geschäftsbetrieb stillsteht, sind rasche technische, rechtliche und 
kommunikative Entscheidungen entscheidend. Gleichzeitig stehen viele 
Unternehmen vor der Herausforderung, geeigneten Versicherungsschutz 
zu erhalten. " In Österreich vertrauen uns mehr als 120.000 
Firmenkunden - von kleinen Unternehmen bis hin zu Industriebetrieben. 
Als führende Versicherung in diesem Bereich ist es unsere Aufgabe, 
unsere Kundinnen und Kunden auch bestmöglich vor virtuellen Gefahren 
umfangreich und gleichzeitig unkompliziert zu schützen ", so Peter 
Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance 
Group AG , und erklärt: " Cyberrisiken lassen sich heute nicht mehr 
allein technisch beherrschen - sie erfordern ein professionelles 
Zusammenspiel aus Prävention, schneller Reaktion und finanzieller 
Absicherung. " 

Umfassender Cyber-Versicherungsschutz mit 24/7 Notfallhotline 

Mit dem neuen Unternehmensschutz Cyber reagiert UNIQA auf die 
Risikoentwicklung und die Bedürfnisse der Unternehmen. Das Produkt 
kombiniert klassischen Versicherungsschutz mit umfassenden 
Serviceleistungen im Ernstfall - von der technischen Soforthilfe über 
forensische Analysen bis hin zu Rechts- und Kommunikationsberatung 
durch spezialisierte Partner. 

Der Versicherungsschutz umfasst unter anderem: 

- Soforthilfe nach Cybervorfällen 

- Betriebsunterbrechungsschäden 

- Haftpflicht bei Datenschutzverstößen sowie 

- Schäden durch Phishing und Social Engineering. 

Die Versicherungssummen reichen von 250.000 bis 5 Millionen Euro. 
Eine 24/7-Notfallhotline steht im Schadenfall rund um die Uhr zur 
Verfügung. 

UNIQA 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen 
betreuen 3,9 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte 
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun 
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. 
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: 
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, 
Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber 
hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein 
zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

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