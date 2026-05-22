Asien-Rally treibt Dax Richtung 25.000 Punkte

Der Dax hat am Freitag im frühen Handel frischen Rückenwind aus dem asiatischen Aktienhandel bekommen. Mit einem Anstieg um 0,6 Prozent auf 24.756 Punkte würde der Leitindex eine sehr starke Woche besiegeln, in der er bislang 3,4 Prozent an Wert gewonnen hat. Er machte einen erneuten Schritt hin zur Marke von 25.000 Punkten, blieb aber unter seinen Spitzen der vergangenen beiden Handelstage.

An den Asien-Börsen setzte sich am Freitag eine Rally im Technologiesektor fort. Außerdem wird am Aktienmarkt weiter auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt. "Die globalen Aktienmärkte zeigen angesichts der hohen Ölpreise und des Ausverkaufs an den Anleihemärkten weiterhin eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit", schrieb vor diesem Hintergrund der Barclays-Fachmann Emmanuel Cau.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten bewegte sich am Freitag rund ein Prozent höher bei 32.092 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag mit 0,7 Prozent im Plus.

DHL-Aktie testet 50-Euro-Hürde

Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank haben die Aktien von DHL am Freitag die Charthürde von 50 Euro getestet. Mit plus 4,5 Prozent stiegen die Papiere der Bonner bis auf 50,06 Euro, bevor sie die Kräfte etwas verließen. Der Experte Harishankar Ramamoorthy signalisiert mit seinem Kursziel von 56 Euro aber noch Potenzial über das Jahreshoch von 51,72 Euro hinaus.dhl

Er betonte in seiner Analyse die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preismacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende. Die DHL-Aktie notiere aufgrund der Sorgen vor KI-Disruption und Wettbewerb durch Amazon etwa 8 Prozent unter ihrem Februar-Hoch, doch seien diese Befürchtungen überzogen.

Knapp über 50 Euro gilt es allerdings noch einen charttechnischen Widerstand zu knacken: Den seit dem Jahreshoch Mitte Februar intakten Korrekturtrend.

Lanxess fällt nach Abstufung

Europäische Chemiewerte stehen am Freitag nach Mollstimmen von JPMorgan und Goldman Sachs mehrheitlich unter Druck. Besonders deutlich bergab geht es für die Aktien von Lanxess, die von den Experten Chetan Udeshi und Georgina Fraser abgestuft wurden. In den ersten Handelsminuten fiel die Aktie um rund drei Prozent. Lanxess werden am Freitag zudem mit einem Dividendenabschlag von 0,10 Euro je Aktie gehandelt.

Udeshi und Fraser machten die Hoffnung auf eine Sonderkonjunktur durch den Nahost-Krieg zunichte, die die gesamte Branche seit März deutlich angetrieben hat. Der Stoxx Europe 600 Chemicals war vom tiefsten Niveau seit Herbst 2022 um bis zu 15 Prozent nach oben geklettert, ist aber seit Mitte April bereits wieder auf dem Rückzug. Lanxess hatten sich von einem Tief seit 2009 bei rund 11 Euro in der Spitze gar um fast 77 Prozent erholt.

(Mit Material von dpa-afx)

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.