Bank Bär enttäuscht beim Neugeld-Wachstum - bekräftigt Ziel

Zürich, ⁠22. Mai (Reuters) - Bei der Bank Julius Bär hat sich das Wachstum zu Jahresbeginn wieder abgeschwächt. In den ersten vier Monaten 2026 sammelte das Institut ‌bei seinen reichen Privatkunden 3,0 Milliarden Franken an frischem Geld ein, wie Bär am Freitag ⁠mitteilte. ⁠Damit wuchs die nach der UBS größte reine Privatbank der Schweiz auf das Jahr hochgerechnet um 1,7 Prozent und verfehlte die Analystenerwartungen. Bär deutete an, dass sich das Institut weiter ‌von Kunden mit zu hohen ‌Risiken getrennt habe. Bremsend hätten auch die erhöhte Unsicherheit als Folge des Nahostkonflikts sowie die verhaltene ⁠Kreditaufnahme der Kunden gewirkt.

Im Gesamtjahr 2025 hatte die ‌Neugeldwachstumsrate noch 2,9 Prozent ⁠erreicht. Für das laufende Jahr rechnet das Institut früheren Angaben zufolge mit einer anziehenden Neugeldrate. Bär bekräftigte das Ziel, bis 2028 ‌eine Wachstumsrate von ⁠vier bis fünf Prozent ⁠erreichen zu wollen. Zusammen mit den Kursgewinnen an den Finanzmärkten sorgten die eingeworbenen Neugelder dennoch dafür, dass die insgesamt verwalteten Vermögen seit Jahresbeginn um ein Prozent auf den Rekordwert von 528 Milliarden Franken kletterten.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)