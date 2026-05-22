Bloom Energy: Geniale KI-Wette oder gefährlich teuer?

Die Aktie von Bloom Energy ist in zwölf Monaten um über 1.400 Prozent gestiegen. Brennstoffzellen, die KI-Rechenzentren mit Strom versorgen, Mega-Deals mit Oracle, Nebius und Brookfield, Rekordzahlen im ersten Quartal 2026, aber auch eine Bewertung mit einem erwarteten KGV von rund 133.

Ist BE eine Geniale Wette auf den KI-Stromboom oder die nächste Blase? In dieser 30-Minuten-Analyse schaut sich Martin Geschäftsmodell, Zahlen, Deals, Bilanz und Bewertung an und wägt Bull- gegen Bär-Case ehrlich ab.

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