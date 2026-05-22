Bundesregierung will KNDS-Einstieg "auf Augenhöhe" mit Frankreich

Berlin, ⁠22. Mai (Reuters) - Die Bundesregierung will bei ihrem geplanten Einstieg beim deutsch-französischen Panzerbauer KNDS einen ebenso großen Anteil wie Frankreich halten. Man strebe zum ‌Schutz verteidigungsindustrieller Schlüsseltechnologien eine Beteiligung von 40 Prozent an, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am ⁠Freitag ⁠in Berlin. "Das entspricht ungefähr der Beteiligung des französischen Staates nach einem Börsengang, und wir wollen ja auf Augenhöhe mit Frankreich gehen." Derzeit liefen Gespräche mit der Eigentümerfamilie Wegmann ‌und dem französischen Staat.

Hintergrund ist ‌der geplante Börsengang des Rüstungskonzerns noch in diesem Jahr, bei dem die deutschen Familieneigner ihre Anteile ⁠verkaufen wollen. Über die Höhe der Bundesbeteiligung war ‌in der Bundesregierung ⁠aus CDU, CSU und SPD monatelang gerungen worden. KNDS, Hersteller unter anderem des Kampfpanzers Leopard 2, gilt für die Bundesregierung ‌als ein Schlüsselunternehmen ⁠von strategischer Bedeutung für die ⁠deutsche Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. In Finanzkreisen war der Konzern bei einem Börsengang mit bis zu 20 Milliarden Euro bewertet worden. Der Bund müsste für seinen Anteil damit bis zu acht Milliarden Euro aufwenden.

(Bericht von Holger HansenRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)