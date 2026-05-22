Frankfurt, 22. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Die schwierigen Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran hatten die Anleger am Donnerstag verunsichert. Der Dax verlor 0,5 ‌Prozent auf 24.606 Punkte. An der Wall Street ging es dagegen bergauf. Auch in Asien legten die Aktien weiter zu - ⁠eine Rally ⁠bei KI-Aktien trieb den Markt an.

Die zum Teil widersprüchlichen Signale in den Gesprächen zur Beendigung des Nahost-Krieges dürften auch zum Wochenschluss die Anleger auf Trab halten. Einem hochrangigen Insider zufolge gibt es zwischen dem Iran und den USA bisher keine ‌Einigung. Jedoch hätten sich die Differenzen verringert, ‌sagt die mit der Angelegenheit vertraute iranische Person der Nachrichtenagentur Reuters. Zu den Streitpunkten zählten die iranische Urananreicherung sowie die Kontrolle über ⁠die Straße von Hormus. Die Ölpreise zogen leicht an.

Im Blick behalten ‌werden die Anleger auch die ⁠Börsenturbulenzen in der Türkei. Der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, ist durch ein Gerichtsurteil abgesetzt worden. Der Leitindex der Istanbuler Börse brach am Donnerstag um sechs ‌Prozent ein. Dies löste einen ⁠automatischen Handelsstopp aus.

Geplant zur Veröffentlichung ⁠zum Wochenschluss sind Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal und das GfK-Konsumklima für Juni. Zudem blicken die Investoren auf den Ifo-Geschäftsklimaindex. Experten erwarten für Mai einen leichten Rückgang.

Im Weißen Haus wird US-Präsident Donald Trump den neuen Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, vereidigen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.606,77

EuroStoxx50 5.960,32

EuroStoxx50-Future 5.978,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 50.285,66 +0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.445,72 +0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 63.358,59 +2,7%

Shanghai 4.096,24 +0,5%

Hang ⁠Seng 25.696,28 +1,2%

(Bericht von Anika Ross, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)