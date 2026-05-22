Dax steigt stark - Infineon knackt historische Marke

Der Dax hat die Woche mit einem starken Zuwachs gekrönt. Der Leitindex legte am Freitag um 1,15 Prozent auf 24.888 Punkte zu, blieb damit aber gleichwohl unter der runden Marke von 25.000 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte er damit ein Plus von fast vier Prozent.

Andere Indizes folgten dem Dax nach oben. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann 0,95 Prozent auf 32.108 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx mit 1,1 Prozent Plus ins Wochenende ging. Steigende Kurse gab es auch an der Wall Street. Kursgewinne hatte es zuvor in Asien gegeben.

"Der Markt läuft weiterhin über geopolitisches Glatteis", kommentierte Marktanalyst Timo Emden angesichts der stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA. "Zwar glauben inzwischen viele Marktteilnehmer nicht mehr an eine unkontrollierte militärische Eskalation, doch eine spürbare Entwarnung an den Börsen dürfte vorerst ausbleiben." Von Sorglosigkeit könne weiterhin keine Rede sein. Neue Schlagzeilen im Krieg würden bereits immer wieder ausreichen, um die Kurse kurzfristig in die eine oder andere Richtung zu treiben, ergänzte Emden.

"Offenbar glauben die Börsen nicht mehr an eine erneute Eskalation der Kampfhandlungen am Persischen Golf", schrieb auch LBBW-Stratege Berndt Fernow. Es zeichne sich zwar keine nachhaltige Friedenslösung ab, aber eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen werde auch unwahrscheinlicher. "In den USA ist der Krieg gegen den Iran denkbar unpopulär, und die Zwischenwahlen rücken unerbittlich näher", gab der Experte zu bedenken.

Fernow sieht das weitere Überraschungspotenzial nach oben aber begrenzt, und so tut sich der Dax schwer damit, erneut die 25.000-Punkte-Marke zu testen. Selbst wenn der Konflikt tatsächlich auf konstruktive Art gelöst würde, könne der Effekt davon dann schnell verpuffen und einer Betrachtung der entstandenen ökonomischen Schäden weichen, warnte Fernow. Im Dax sei deshalb "der Kampf zwischen Bullen und Bären noch nicht entschieden".

Infineon knackt historische Marke, Post-Aktie stark

Die Tech-Rally, die sich neuerdings mehr in Fernost und Europa ausprägt, während die Kurse an der US-Börse Nasdaq zuletzt ausgereizt wirkten, sorgte in Deutschland bei Infineon für den ersten Sprung des Kurses über die 70-Euro-Marke seit dem Jahr 2000. Ein Plus von 8,5 Prozent hievte die Titel des Chipkonzerns einmal mehr an die Dax-Spitze.

Infineon auf den Fersen waren die DHL-Aktien mit einem Gewinn von 4,5 Prozent. Die Deutsche Bank empfahl die Papiere zum Kauf. Harishankar Ramamoorthy betonte dabei die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preissetzungsmacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende.

Verluste gab es umgekehrt bei einigen Chemiewerten, die zuletzt von Anlegern als Profiteur der Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs gegolten hatten. Daraufhin mehren sich neuerdings die Abstufungen. Gleich zwei davon gab es vor dem Wochenende von JPMorgan und Goldman Sachs für Lanxess. Die Aktien sackten ab, auch wenn man den Kurs um die Auszahlung der Dividende bereinigt. Am Freitag wurden viele Werte ex Dividende gehandelt, darunter auch die Dax-Werte Fresenius Medical Care (FMC) und Vonovia.

Mit einer fortgesetzten Kursrally machten die Anteile von Delivery Hero auf sich aufmerksam. Die Gewinnserie bei dem Essenslieferdienst dehnt sich bereits auf zehn Tage aus, wobei das Plus am Freitag bei drei Prozent lag. Seit dem Rekordtief im März hat sich der Kurs schon mehr als verdoppelt. Getragen ist dies von der Hoffnung auf eine strategische Wende.

Euro und Gold etwas schwächer

Der Kurs des Euro gab etwas nach. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1604 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1595 (Donnerstag: 1,1599) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8624 (0,8621) Euro.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Devisenmarkt kaum. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach Einbrüchen in den Monaten zuvor wieder etwas erholt. Der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas kam zudem unerwartet. Ökonomen hatten einen leichten Rückgang erwartet. "Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich vorerst, die Lage bleibt aber fragil", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Nur geringe Bewegungen gab es auch bei Gold. Der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) gab am Freitag um 0,45 Prozent auf 4.515 US-Dollar nach. In Euro gerechnet verbilligte sich das Edelmetall um 0,3 Prozent. Der Goldpreis pendelt damit weiterhin nahe der 4.500-Dollar-Marke seitwärts.

(mit Material von dpa-AFX)