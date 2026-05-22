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DAX® - Taktgeber 24.700 Punkte

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Taktgeber 24.700 Punkte

Der DAX® verharrte gestern in unmittelbarer Nähe zur wichtigen Widerstandszone bei 24.700 Punkten. Zur Erinnerung: Seit Juli vergangenen Jahres haben die deutschen Standardwerte in diesem Dunstkreis immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Letztlich zeigen Anlegerinnen und Anleger einen spürbaren Respekt vor der angeführten Hürde. Letzterer wird durch den kleinen Körper der gestrigen Tageskerze sowie durch deren markanten Docht zusätzlich unterstrichen. Für die Entwicklung in den nächsten Tagen ist der Umgang mit der Widerstandszone bei 24.700 Punkten entscheidend: Während ein nachhaltiger Ausbruch mit Anschlusskäufen das „bullische“ Szenario bestätigen würde, ließe ein Scheitern des Index an den Barrieren auf eine erneute Verschnaufpause schließen – inklusive eines potenziellen Tests der 200 Tage Linie (akt. bei 24.130 Punkten). Dank der Vorgaben dürfte der DAX® zum Wochenabschluss einen erneuten Angriff auf die diskutierte Schlüsselmarke wagen. Auch das verhaltene Sentiment könnte helfen. Gemäß der jüngsten AAII-Sentimentumfrage fällt der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern (31,7 %) im historischen Kontext unterdurchschnittlich aus, während der Anteil der Bären (43,6 %) weit über dem langfristigen Durchschnitt liegt.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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