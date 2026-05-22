Dax vor 25.000 Punkten erwartet: Asien-Vorgaben treiben

Bei guten Vorgaben aus Asien zeichnet sich im Dax am Freitag ein starker Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 1,1 Prozent höher auf 24.880 Punkte. Im Hoch lag die Indikation sogar über 24.900 Punkten. Damit rücken die runde Marke von 25.000 Punkten und der knapp darüber verlaufende Korrekturtrend seit dem Rekord Mitte Januar wieder in greifbare Nähe.

An der Börse wird wieder einmal auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt - und Frieden im Nahen Osten. "Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander. Auch die vom Iran beabsichtigten Zölle für die Straße von Hormus könnten für komplizierte Diskussionen sorgen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

US-Börsen mit leichten Gewinnen

Die US-Börsen haben am Donnerstag im Handelsverlauf ihre Schwäche abgeschüttelt und so an ihre Vortagserholung angeknüpft. Gleichzeitig sorgten die zunehmenden Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg für etwas Entspannung bei den Ölpreisen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Plus und gewann am Ende rund 0,5 Prozent auf 50.286 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um rund 0,2 Prozent auf 7.446 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg letztlich um 0,20 Prozent auf 29.357 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 50.286 + 0,55 Prozent S&P 500 7.446 + 0,17 Prozent Nasdaq 29.357 + 0,20 Prozent

Asien: Börsen im Plus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte wegen der wieder aufgekeimten Hoffnung auf einen Frieden im Nahen Osten zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 knapp eine Stunde vor Handelsende um knapp drei Prozent auf 63.402 Punkte zu. Damit nähert sich der Nikkei 225 dem erst Mitte vergangener Woche erreichten Rekordhoch von knapp 63.800 Punkten. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen und in Hongkong ging es nach oben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.402 + 2,79 Prozent Hang Seng 25.692 + 1,21 Prozent CSI 300 4.839 + 1,17 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,48 - 0,07 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,16 + 0,003 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,56 - 0,022 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1615 - 0,03 Prozent Dollar in Yen 159,08 + 0,06 Prozent Euro in Yen 184,78 + 0,03 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 104,31 USD + 1,73 USD WTI 97,42 USD + 1,07 USD

Umstufungen von Aktien

- BERNSTEIN STARTET BIONTECH MIT 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BIRKENSTOCK AUF 52,50 (52) USD - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT LANXESS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 13 (21) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 70 (78) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1890 (2220) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 40 (36) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT EVONIK AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 14 EUR

- JPMORGAN SENKT LANXESS AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 18 EUR

- JPMORGAN SETZT BASF AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' VOR Q2-ZAHLEN

(mit Material von dpa-AFX)

Noch mehr onvista? Abonniere jetzt unseren Youtube-Kanal und verpass kein neues Börsen-Video mehr.