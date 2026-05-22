Deutsche Wirtschaft wächst zu Jahresbeginn - Exporte stützen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Lichtblick trotz des Iran-Kriegs: Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,3 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte und damit seine vorherige Prognose bestätigte. "Nach dem leichten Wachstum zum Jahresende 2025 ist die deutsche Wirtschaft auch positiv ins Jahr 2026 gestartet", sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Grund für das Wachstum zu Jahresbeginn waren vor allem höhere Exporte, die nach Angaben der Statistiker im ersten Quartal deutlich um 3,3 Prozent zulegten. Zum Wachstum trugen die Ausfuhren von chemischen und pharmazeutischen Erzeugnissen sowie Metallen bei. Wie in den Quartalen zuvor nahmen auch die Konsumausgaben zu, sie stiegen um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die staatlichen Konsumausgaben wuchsen dabei um 1,1 Prozent.

Zugleich sanken die Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (-1,1 Prozent). Bei Bauten nahmen die Investitionen noch stärker um 2,5 Prozent ab. Dies sei vor allem der ungewöhnlich kalten Witterung im Januar und Februar geschuldet, die den Baufortschritt bremste.

Mit dem Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hat, haben sich die Aussichten allerdings eingetrübt. Ökonomen erwarten, dass die von Rohstoffimporten abhängige deutsche Wirtschaft länger mit den Folgen des Konflikts zu schaffen haben wird, der nach wie vor nicht beigelegt ist./als/ben/ceb/DP/jkr